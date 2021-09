Dode in auto op parkeerplaats ZGT is 56-jarige vrouw uit Almelo, politie bevestigt misdrijf

Onderzoek gisteren door de politie bij het ziekenhuis in Almelo waar het lichaam van een vrouw in een auto werd gevonden (Foto: NewsUnited/Jan Willem Kleinhorstman)

Het slachtoffer dat gisteren in een auto op de parkeerplaats van ziekenhuis ZGT in Almelo is aangetroffen is een 56-jarige vrouw uit Almelo. Dat meldt de politie vandaag. De man die is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de vrouw is een 43-jarige man uit Almelo.

De politie stelde direct na de vondst van het lichaam van de vrouw een onderzoek in op de parkeerplaats waar de auto stond. Uit dat onderzoek is vast komen te staan dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie doet geen melding over de aard van de relatie tussen slachtoffer en de verdachte.

Onderzoek in woning

De politie verrichtte ook onderzoek in een woning aan de Zonnebloemstraat. Mogelijk is deze woning gelinkt aan het incident. Gisteren werden in de media een aantal zaken gemeld rondom de mogelijke toedracht van dit incident. De politie kent deze informatie ook en neemt deze informatie mee in het onderzoek. De politie kan geen mededelingen doen over de inhoud van deze informatie en of deze op waarheid berust.

In het onderzoek heeft de politie al veel getuigen gesproken. Het onderzoek is nu vooral gericht op het vinden van eventuele camerabeelden. Mensen die beelden hebben of andere informatie krijgen het verzoek zich te melden.