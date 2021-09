Benoeming waarnemend burgemeester Enschede schiet minister in verkeerde keelgat

De keuze van de Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema om Theo Bovens te benoemen tot waarnemend burgemeester van Enschede is slecht gevallen bij minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De minister is hier niet vooraf over geïnformeerd. Heidema verklaart zich aan de procedure te hebben gehouden.

De Overijsselse Commissaris van de Koning informeerde woensdagavond eerst de gemeenteraad van Enschede en stelde daarna Ollongren via een app-je voor een voldongen feit. De benoeming van Theo Bovens is discutabel, omdat de bestuurder vanwege integriteitsaffaires voortijdig moest vertrekken als Commissaris van de Koning in Limburg. De benoeming ligt daarom gevoelig bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat juist daarover in overleg wilde met Heidema.

Gepasseerd

Minister Ollongren (D66) voelt zich gepasseerd omdat zij in de keuze voor Bovens onvoldoende is geraadpleegd. Dat meldt het NRC, dat vragen over de benoeming van Bovens stelde aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ollongren liet daarop weten onvoldoende tijd te hebben gekregen om een afweging te maken over de Overijsselse keuze voor Bovens.

Commissaris van de Koning Heidema (ChristenUnie) zegt in een reactie bij RTV Oost te betreuren dat de minister vindt dat zij eerder op de hoogte gesteld had moeten worden van de voordracht. Maar: "Qua procedure hebben wij naar beste weten gehandeld."

Procedure gevolgd

Over het volgen van de procedure verklaart Heidema: "In het voortraject hebben we rondom de voordracht van Theo Bovens, zoals we dat altijd doen, zorgvuldig gecheckt of er risico's spelen rondom de integriteit. Dat hebben we gedaan via gesprekken met betrokkenen, ook in Limburg en ook met Theo Bovens zelf."

'We moeten ons baseren op feiten zoals die bekend zijn. We weten dat er nog een onderzoek loopt naar een aantal zaken, maar er is geen aanleiding te twijfelen aan de persoonlijke integriteit van Theo Bovens", aldus Heidema.

Hij benadrukt dat de procedure zorgvuldig is afgestemd met de gemeenteraad en het college van Enschede. "Het draagvlak voor Theo Bovens als waarnemend burgemeester is in het gemeentebestuur zeer groot."

Werkafspraak genegeerd

Minister Ollongren is evenwel boos op Heidema, omdat hij zich niet aan de werkafspraak voor Commissarissen van de Koning heeft gehouden. De afspraak is dat de minister "tijdig wordt geïnformeerd over de benoeming van een waarnemend burgemeester in een provincie door de Commissaris van de Koning, zodat ook zij nog een eigen afweging kan maken met het oog op haar rol en verantwoordelijkheden.”

Bij bestuurlijk gevoelige situaties is telefonisch overleg met de minister "aangewezen”. Ook dat heeft Heidema niet gedaan, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Overijsselse Commissaris zegt alsnog snel een gesprek met minister Ollongren te zullen hebben ''om de zaak af te ronden''.

Keuze omstreden

Theo Bovens (CDA) trad in april van dit jaar af als Commissaris van de Koning in Limburg vanwege de aanhoudende integriteitsschandalen in die provincie. De rol van Bovens hierbij en die van de eveneens afgetreden Limburgse gedeputeerden is nog onderwerp van onderzoek naar de affaires.

Heidema weet dat er nog een onderzoek loopt naar de integriteit van Bovens, maar hij staat vierkant achter zijn keuze om Bovens voor te dragen. "Theo deugt, hij is een bestuurlijke kanjer. Een bestuurlijk zwaargewicht, die dé kandidaat is om als goed burgemeester een aantal maanden waar te nemen in de grootste stad van Overijssel."