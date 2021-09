Aantal gevaccineerden in Twente blijft stijgen, mogelijk door bredere inzet coronapas

"We zien een stijging van het aantal gezette vaccinaties, vooral tijdens de 'vrije inloop'. Het is nog te vroeg om te zeggen of het te maken heeft met de nieuwe maatregelen, waardoor een coronapas op steeds meer plaatsen nodig is. Maar het is natuurlijk wel positief nieuws."

Nog steeds druk op ziekenhuizen

Het gaat volgens Van Broekhoven redelijk goed met het aantal besmettingen. "We zien zo'n honderd nieuwe besmettingen per dag. Dat is natuurlijk een goed beeld ten opzichte van een paar maanden geleden, maar toch zijn het er wel honderd per dag te veel. Daarnaast zien we nog wat kleine coronaclusters in bijvoorbeeld verzorgingshuizen. Het gaat dan om clusters van zo'n tien besmettingen."

Ook de druk op de ziekenhuizen is nog niet gezakt. "Er lagen afgelopen week nog zes mensen op de intensive care en nog eens elf in de kliniek. We zien dat meer dan 90 procent van de mensen in het ziekenhuis niet gevaccineerd is."

Jongeren

Kijkend naar de vaccinatiegraad is in veel plaatsen de 80 procent behaald. "Maar toch zijn er nog plaatsen waar minder mensen zijn gevaccineerd. Wij kunnen met de cijfers van het RIVM de vaccinatiegraad op wijkniveau bekijken. Waar nog winst te behalen valt, ondernemen we actief actie met bijvoorbeeld prikbussen of voorlichting", vervolgt Van Broekhoven.

De laagste vaccinatiegraad zit in de groep jongeren onder de 18 jaar. "Dat is ook nog wel logisch verklaarbaar, want zij waren het laatste aan de beurt. Als je kijkt naar besmettingen, zien we die ook nog veel op basisscholen. Dat is in de lijn met het aantal gevaccineerde kinderen."