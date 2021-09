Motie van afkeuring dreigt voor demissionair minister Bijleveld

De kans is groot een motie van afkeuring tegen demissionair minister Bijleveld van Defensie wordt aangenomen. De ChristenUnie steunt de motie die gisteravond tijdens het Afghanistan-debat in de Tweede Kamer is ingediend. Daarmee lijkt er een meerderheid te zijn voor de motie tegen de minister uit Goor.

De motie, die overigens ook is ingediend tegen demissionair minister Kaag, gaat over de evacuatie van mensen uit Afghanistan. Verschillende partijen in de Tweede Kamer vinden dat die te laat op gang is gekomen. Met als gevolg dat er nu nog steeds mensen in Afghanistan zitten die gevaar lopen, nu de Taliban de macht heeft overgenomen in het land.

"De urgentie die de Kamer wel voelde, blijkt door de verantwoordelijke bewindspersonen heel lang, te lang, niet voldoende te zijn gevoeld", zegt ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder, zo meldt de NOS.

Aftreden

Over de motie wordt vanavond hoofdelijk gestemd in de Tweede Kamer. Dat wil zeggen dat elk Tweede Kamerlid onafhankelijk een keuze mag maken. De uitkomst daarvan is nog onduidelijk, omdat het nog niet zeker is welke Kamerleden vanavond aanwezig zullen zijn.

Als de motie van afkeuring tegen Bijleveld (CDA) wordt aangenomen, betekent dat niet meteen dat ze moet opstappen. Tijdens het 'Pieter Omtzigt, functie elders'-debat in april, werd een motie van afkeuring tegen premier Rutte aangenomen. Maar toen bleef Rutte aan.