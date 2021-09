Bronzen penning voor heldhaftige vuilnismannen in Wijhe

“Het was eigenlijk een dag zoals alle anderen. Wij reden ons rondje en liepen mooi op schema, maar dat veranderde al gauw,” vertelt Wilco van Brink. Volgens de aanwezige politiefunctionaris is op de ochtend van 28 februari 2020 een auto de Wetering ingereden. De automobilist verloor de controle op het gladde wegdek: "Het had die ochtend flink gevroren. Er lag zelfs een laag ijs op het water", zo verklaar de politieman.

Naast de automobilist zat zijn elfjarige zoon. Hij wist zonder kleerscheuren en op eigen kracht de zinkende auto te verlaten. Dat lukte zijn vader niet. Van Brink en Schaufeli schoten te hulp en wisten de vader veilig aan wal te krijgen.

"Toen wij de weg op gingen, zei ik tegen Cherwin dat wij maar 'kallum aan' moesten doen. Straks belandden wij nog in de greppel, met dit gladde wegdek", zo legt Wilco van Brink uit. Destijds niet wetende dat hij enkele ogenblikken later tot zijn borst in het water zou staan om een drenkeling te redden.

Hondje

Dit verhaal kent gelukkig een goed uiteinde. Maar dat had ook zomaar anders kunnen zijn. Op die bewuste ochtend in februari begon het hondje van het huis naar de Wetering opeens te blaffen. De buurvrouw besloot toch eens om een kijkje te gaan nemen bij de Wetering en ziet tot haar schrik een auto in het water. De buurvrouw ziet in de verte een vuilniswagen rijden en besluit te zwaaien.

"Ik wist eerst niet wat ze bedoelde. Toen zagen wij opeens een auto op z'n kop in de Wetering liggen. Ja, toen ging het snel. Voordat je het weet sta je tot je borst in het koude ijswater", lacht Van Brink. "Maar ik zou het zo weer doen. Geen twijfel."

In het bijzijn van familie ontvingen Schaufeli en Van Brink vanmiddag een bronzen penning. (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

Voor deze heldhaftige actie ontvingen de vuilnismannen vanmiddag in het gemeentehuis van Olst-Wijhe hun bronzen penning van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De bronzen penning wordt uitgereikt aan mensen die een belangrijk aandeel hebben aan het redden van een persoon te water.

Burgemeester Ton Strien is maar wat trots op beide heren: “Jullie hebben deze penning meer dan verdiend. Jullie zijn daarmee een groot voorbeeld. Je ziet tegenwoordig steeds meer mensen filmen bij een ongeluk. Zij zouden een voorbeeld moeten nemen aan jullie", zo besluit de burgemeester.