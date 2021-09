Gratis maandverband in Steenwijkerland: ''Menstruatie-armoede nog een groot taboe''

Meteen bij binnenkomst zie je op en achter de toonbank van de winkel menstruatieproducten liggen. "We willen de drempel zo laag mogelijk maken. Wie het zich niet kan veroorloven, mag wat meenemen", vertelt Walvoort. In de opslag van de kringloopwinkel ligt nog een voorraad van de producten in alle soorten en maten.

"We krijgen veel positieve reacties, maar soms schrikken mensen. Dan vragen ze zich af of dat echt nodig is. Ja, het is hard nodig", antwoordt Walvoort. Ze ziet dat het probleem onder alle leeftijden speelt. "Deze vrouwen moeten maandelijks de keuze maken tussen maandverband of voeding. Die keuze is snel gemaakt."

Wc-papier

Volgens Walvoort wordt er al veel gebruik gemaakt van de actie. "Maar nog lang niet iedereen durft. Er heerst veel schaamte rondom menstruatie-armoede. Je moet eerst armoede erkennen en dan nog vragen naar dit soort producten. Een dubbel taboe."

Walvoort merkt dat vooral jongeren het lastig vinden. "Dan komt er een meisje van 17 jaar de winkel binnen, haar vriendinnen durven niet. Of ze ook wat voor hen mee mag nemen. Daarnaast zijn er een hoop moeders die wat ophalen voor hun dochters."

Ik wil dat alle meisjes en vrouwen weer zelfverzekerd over straat kunnen Kathleen Walvoort, eigenaresse Boutique Zero Zero

De winkel werkt sinds kort samen met het Armoedefonds, deze stichting levert alle producten. Eerder gaf Walvoort zelf gratis maandverband weg. "Dat kostte me ongeveer 1.200 euro per jaar. Ik ben het gaan doen, omdat ik allerlei nare verhalen hoorde. Vrouwen die zich minder vaak verschonen of behelpen met wc-papier. Die niet het huis uit durven. Meisjes die niet naar school gaan. Verschrikkelijk toch?" Ze weet zelf hoe erg het is. "Ik had het vroeger ook niet breed en weet hoe het is. Dit doe ik om erger te voorkomen."

Zoveel mogelijk producten

Uit onderzoek van Plan International, een ontwikkelingsorganisatie, blijkt dat in Nederland ongeveer één op de tien meisjes en vrouwen tussen de 12 en 25 jaar wel eens moeite heeft om menstruatieproducten te kopen. Ook zei twee procent soms een tampon of maandverband te hebben hergebruikt vanwege de kosten. Stichting Armoedefonds startte daarop begin dit jaar een project. Doel is om zoveel mogelijk locaties in Nederland deze producten gratis aanbieden.

Een landelijk overzicht van het huidige aantal uitgiftepunten van gratis menstruatieproducten (Foto: Stichting Armoedefonds )

Er zijn in totaal nu 170 ‘mups’ in Nederland. Persvoorlichter Irene Verspeek is blij met wat er tot nu toe is bereikt. ‘‘Wij regelen het inzamelen van tampons, maandverband, menstruatiecups en incontinentiemateriaal. Dagelijks komt er van alles binnen! Op onze website houden we het precies bij."

We zijn de enige in Nederland die dit op zo'n grote schaal organiseren Irene Verspeek, Stichting Armoedefonds

Ook in Overijssel ontstaan steeds meer van dit soort initiatieven. In totaal zijn er elf punten, waarvan zes in Zwolle. Landelijk worden ruim 14 duizend vrouwen geholpen. "Het gaat goed. Het streven is om dit jaar 15.000 vrouwen te bereiken met 100 tot 200 mups."

Zichtbaar

De persvoorlichter vindt dat het probleem zichtbaarder mag worden. "Ik lees regelmatig commentaren als 'dat kan iedereen toch wel betalen.' Nou, nee dus. Er zijn vrouwen die 40 tot 75 euro in de maand hebben om hun gezin te onderhouden. Is het een gezin met meerdere dochters, dan gaat het hard."

Ook voor de eigenaresse van Boutique Zero Zero kan het niet snel genoeg gaan. "Ik hoop dat scholen en wijkcentra volgen. Wat mij betreft mag het uit de winkels, maakt het voor alle vrouwen en meisjes gratis."

In Zwolle zijn zes 'mups' van het Armoedefonds te vinden, waaronder dit weggeefkastje in de wijk Aa-landen. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)