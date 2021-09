Treinverkeer in Overijssel opgestart na treinstoring, nog wel vertragingen

Wachtenden op het station in Hengelo (Foto: GinoPress)

Het treinverkeer in Overijssel is weer langzaam opgang gekomen na een treinstoring eerder vanavond. Rond 18:00 uur werd in heel het land het treinverkeer stilgelegd, vanwege een telefoonstoring.

Op de website treinpositites.nl is te zien dat in onze provincie de treinen weer beginnen te rijden. Wel is het treinverkeer de hele avond nog ontregeld.

Er was geen communicatie mogelijk tussen de verkeersleiding en de machinisten in de treinen. Het treinverkeer was daarom uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd om ongelukken te voorkomen, zei een woordvoerder van ProRail tegen de NOS.

In Zwolle bijvoorbeeld stonden de treinen stil:

Op sociale media was te zien dat veel mensen op perrons stonden te wachten of in een stilstaande trein zaten.

Ondertussen riepen mensen de hulp in om toch thuis te komen: