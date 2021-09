Oog in oog: Afghaanse klusjesman en militair uit Mariënheem herenigd na spannende evacuatie

Een ferme handdruk en een klop op de schouder. Precies zoals je van een militair zou verwachten. Na anderhalf jaar staan ze weer oog in oog met elkaar. Op een plek die ze allebei vooraf nooit hadden kunnen bedenken: Nederland. Een vluchtelingenkamp in de buurt van Zeist.

'Het doet me meer dan ik had gedacht'

Een kofferbak vol kleding, speelgoed, schoenen en zelfs een kinderbedje namen ze mee. De familie Tutert, voor bij het weerzien van Asadullah. “Het doet me meer dan ik had gedacht”, bekent Roy. “Het is een beetje onbeschrijfelijk. Het voelt een beetje als een onwerkelijke droom.” Tutert bemiddelde tussen Defensie en het Afghaanse gezin, om er zo voor te zorgen dat ze geëvacueerd werden naar Nederland.

Asadullah werkte ongeveer tien jaar voor Duitse en Nederlandse militairen in Afghanistan. Maar toen het westen zich uit het land terugtrok, was hij de klos. De Taliban gingen naar hem op zoek. Omdat hij onderaannemer was, kwam hij niet voor evacuatie in aanmerking. Tot Tutert een e-mail van Defensie kreeg.

'Heel wonderlijk om te zien'

Er werd gevraagd of hij mensen kende, die door de opkomst van de Taliban gevaar liepen. Tutert bedacht zich geen moment en mailde over de situatie van Asadullah. Nog geen 36 uur later zat het Afghaanse gezin in het vliegtuig. Op weg naar veilig Nederland.

“Dit is wel heel wonderlijk om te zien”, erkent Roy kort nadat de twee elkaar ontmoet hebben. “Maar ik ben in ieder geval blij dat Asadullah veilig in Nederland is. Dat er weer wat vreugde in zijn leven is.”

Tutert, Asadullah en twee van zijn kinderen aan tafel (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Asadullah werd in Afghanistan beroofd door de Taliban, tot drie keer toe. “We weten dat je voor de buitenlanders hebt gewerkt”, kreeg hij dan te horen. Ook probeerden leden van de Taliban de kinderen van de Afghaanse klusjesman te ontvoeren. Vanaf het schoolplein. “Ik kan me niet voor stellen hoe zijn kinderen zich toen gevoeld hebben,” geeft Tutert toe. “Die lopen hier nu vrij en vrolijk rond. Daar ben ik heel blij mee.”

Als we Asadullah vragen hoe het met hem gaat, verspringt hij vanuit ‘goed, goed, dankjewel’ meteen naar het bedanken van de Nederlandse regering en Defensie. Nadat de westerse landen uit Afghanistan vertrokken, kwam hij in een beroerde situatie terecht.

'Misschien komt de Taliban om je te vermoorden'

“Mensen zeiden: je werkte voor de buitenlanders. Misschien komt de Taliban om je te vermoorden.” Ook dreigden ze zijn gezin iets aan te doen: “Ze zouden misschien mijn zoon of dochter afpakken. Ze zouden ze misschien vermoorden.”

Het gezin ontvluchtte hun woonplaats Mazar-i-Sharif om onder te duiken in hoofdstad Kabul. Na twee maanden schuilplaats bood de bemiddeling van Tutert uitkomst. Het gezin werd overgevlogen naar Nederland.

“Dat is het beste”, vertelt Asadullah. “Dit is een veilige plek voor ons. We zijn nu veilig, we voelen ons veilig. We zijn veilig in Nederland.”