Motie van afkeuring tegen demissionair minister Bijleveld aangenomen, maar ze blijft aan

"Het kabinet, inclusief mijzelf, heeft gisteren al aangegeven dat er dingen niet goed zijn gegaan. Mijn prioriteit ligt nog steeds bij het in veiligheid brengen van tolken die nog in Afghanistan zijn", staat in haar verklaring, zo schrijft de NOS.

De motie was gisteren ingediend in het Afghanistandebat. De Tweede Kamer is ontevreden over de evacuatieoperatie in het land. Het parlement vindt dat er eerder moest worden begonnen met evacueren.

Kaag opgestapt

Er was ook een motie ingediend tegen demissionair minister Kaag. Ook die werd aangenomen. Kaag trok haar conclusies en stapte op als demissionair minister van Buitenlandse Zaken.

De voltallige oppositie en regeringspartij ChristenUnie stemden voor de moties. Regeringspartijen VVD, D66 en CDA stemden tegen.

Demissionair premier Rutte heeft ook gereageerd op het aanblijven van Bijleveld en het vertrek van Kaag. "[Het aanblijven van Bijleveld] begrijp ik ook. Staatsrechtelijk zijn beide routes volstrekt legitiem."