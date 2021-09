Mannen en vrouwen in Overijssel iets kleiner dan vroeger

Er is een groot lengteverschil tussen mensen uit het noorden en zuiden van Nederland. Dit verschil in lengte is er al jaren. Het gemiddelde lengteverschil tussen bijvoorbeeld een jonge Overijsselaar en een jonge Limburger blijft al decennia stabiel tussen 3 en 3,5 centimeter, bij de vrouwen uit deze provincies ligt dit verschil rond 3 centimeter.

De Limburgers zijn de kleinste Nederlanders, gevolgd door de Brabanders en de Zeeuwen. De Groningers, Friezen, Drentenaren en Overijsselaren zijn de langste mensen van Nederland. Dit geldt zeker voor de huidige veertigers, die gemiddeld 185 centimeter (mannen) en 172 centimeter (vrouwen) zijn.

LocalFocus heeft de cijfers voor mannen en vrouwen op een rijtje gezet tot de groep mannen en vrouwen die in 1999, negentien jaar werden.

Wil jij zien hoe de lengte van mannen en vrouwen zich tussen 1930 en 1999 heeft ontwikkeld, kijk dan op onderstaand kaartje.

Mannen in Overijssel, geboren in de periode 1990 tot en met 1999, worden gemiddeld 184,3 centimeter lang. Dat is iets minder lang dan de mannen die in de periode 1980 tot en met 1989 worden geboren. Die worden met 184,6 centimeter het langst. De mannen die in de decennia daarvoor werden geboren, zijn flink korter.

Vrouwen gemiddeld 170,4 cm

Ook bij de vrouwen in Overijssel daalt de trend. Waar vrouwen die van 1980 tot en met 1989 werden geboren nog 171,4 centimeter lang worden, zijn de vrouwen die van 1990 tot en met 1999 geboren werden gemiddeld nog maar 170,4 centimeter lang.

Voor zowel mannen als vrouwen in Overijssel geldt dat de groepen die geboren werden van 1980 tot en met 1989 het langst werden. Inwoners van Limburg zijn over het algemeen het kleinst, gevolgd door mannen en vrouwen uit Noord-Brabant.

Nederlanders zijn overigens nog steeds het langste volk ter wereld.