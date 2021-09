Drinkwaterprobleem in Oldenzaal, Losser en delen Dinkelland niet voor weekend opgelost

Vitens meldt dat de leidingen weliswaar nu schoon zijn maar dat er nog op de laatste testuitslagen gewacht moet worden. "De prognose is dat we op z'n vroegst zondag groen licht kunnen geven. We hebben namelijk een speciale installatie gebouwd om het water extra goed te zuiveren. Daarom moeten er weer twee dagen achter elkaar monsters genomen worden die een goede uitslag moeten laten zien", zegt Hester Latenstein van Voorst, manager Netbeheer en Levering bij Vitens.

"Op dit moment zijn wij nog volop aan het werk om monsters te nemen. Wij willen het zekere voor het onzekere nemen." Hoe het kan dat na de vorige verontreiniging wederom een bacterie is gevonden is nog niet bekend. "Het is een groot leiding netwerk dat vorig weekend schoon was. Toch is er weer een bacterie gevonden, ook al is het een minuscule hoeveelheid. Daarom hebben we besloten opnieuw een kookadvies af te geven", zegt Latenstein van Voorst.

Dit weekend nog even water koken (Foto: RTV Oost)

UV- installatie

Vitens doet er nu alles aan om te voorkomen dat ze straks nog eens een kookadvies moeten afgeven. "De UV-installatie die er nu staat wordt meteen ingezet als het niet goed gaat. Dan hebben we direct schoon water. Als de laatste monsters goed zijn gaan we ervan uit dat het langere tijd goed gaat", zegt Latenstein van Voorst van Vitens.

De mensen in Oldenzaal en omgeving maken er geen punt van. "Voor eten of thee kook je het water toch al. En wil je een bidon voor het sporten vullen dan pak je een fles water. Er is nog genoeg te krijgen in de supermarkt", zegt een inwoner.

Schadeclaim

Sommige politieke fracties in het getroffen gebied, zoals het CDA in Dinkelland, hebben al vagen gesteld aan de burgemeester en wethouders. Zij willen weten of inwoners een schadevergoeding kunnen krijgen. Een woordvoerder van Vitens zegt hiervan op de hoogte te zijn maar dat het nu nog te vroeg is om op die vraag in te gaan. "Wij leggen onze focus en aandacht nu eerst volledig op deze calamiteit."