Twee doden en twee gewonden bij incident met kruisboog in Almelo

De politie kreeg rond half tien vanmorgen een melding met een verzoek om assistentie te verlenen aan de M.Th. Steynstraat in Almelo. Er zou sprake zijn van een steekincident. Vanaf dat moment volgden de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op.

Kruisboog

Al snel kwam een video naar buiten waarop een man gewapend met een kruisboog te zien was op het balkon van een flatwoning. Er klonk een schot van de politie, waarop de man zijn kruisboog op de straat richtte en schoot. De man droeg een witte korte broek en had een ontbloot bovenlijf. Hij leek niet onder de indruk van het machtsvertoon van de politie op straat.

De omgeving van de flat werd direct in de wijde omgeving afgezet. Er was een zwaarbewapend arrestatieteam, agenten liepen rond met kogelwerende vesten en schilden. Vuurwapens met vizieren werden gericht op het balkon waar de man stond. Inmiddels doet ook de Rijksrecherche onderzoek.

Zwaar bewapende agenten in Almelo waar een man met een kruisboog op het balkon staat. (Foto: Hof van Twente Fotografie)

De politie riep mensen op vooral niet naar de straat te komen. De situatie was er niet veilig. Belangstellenden werden op grote afstand gehouden. Korte tijd later meldde de politie dat er een aanhouding was verricht. Te zien was hoe een ambulance onder politiebegeleiding met spoed richting het ziekenhuis vertrok. De situatie in Almelo is intussen weer onder controle.

De omgeving van de M.Th. Steynstraat is afgezet door de politie (Foto: Hof van Twente Fotografie)

De burgemeester van Almelo heeft ook gereageerd op het incident, vanmorgen in Almelo. Hij is geschokt en ontdaan door wat er gebeurd is aan de M.Th. Steynstraat.

Tweede geweldsincident in Amelo

Binnen enkele dagen is Almelo opgeschrikt door twee ernstige geweldsincidenten. Woensdag werd een dode vrouw aangetroffen in een auto die geparkeerd stond bij ziekenhuis ZGT in Almelo. Een man die ook in de auto zat, was gewond. Hij bekende later de vrouw te hebben gedood.