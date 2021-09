Clubiconen Oude Wesselink (GAE) en Hendriks (PEC): IJsselderbysfeer uit de hand gelopen

De IJsselderby verandert De Adelaarshorst zondag weer in een snelkookpan waar de emoties hoog zullen oplopen. Go Ahead Eagles tegen PEC Zwolle is na vier jaar terug op de kalender. Clubiconen Johnny Oude Wesselink (Go Ahead) en Ben Hendriks (PEC) kijken vooruit.

De één kan niet wachten op de terugkeer van de IJsselderby, de ander is toch wat huiverig. Go Ahead-clubicoon Johnny Oude Wesselink wijst richting de tribune in De Adelaarshorst: "Daar zit ik zondag. Het belooft een mooi spektakel te worden!"

Ben Hendriks, PEC Zwolle-legende, is terughoudender. "Het gaat niet goed bij PEC. Nul punten, nul doelpunten en dan naar de Eagles…. Dat belooft niet veel goeds, ik zit met een beetje schrik voor de tv."

Onstaan IJsselderby

Oude Wesselink speelde tussen 1969 en 1986 ruim 400 eredivisiewedstrijden voor Go Ahead, daarmee is hij nog altijd recordhouder. "In het begin van mijn carrière bestond de IJsselderby niet. Ook de rivaliteit met PEC niet. Dat hadden wij veel meer met FC Twente."

Ben Hendriks droeg het shirt van PEC maar liefst zestien jaar (1964-1980). "Wij speelden lager, de duels tegen Zwolsche Boys, dat waren toen in de jaren 60 de derby’s!"

In de beginjaren van het betaalde voetbal troffen Go Ahead en PEC elkaar wel een paar keer in de Tweede Divisie en de KNVB Beker. De eerste eredivisie-ontmoeting vond plaats in het seizoen 1978/79. Oude Wesselink: "Voor ons was het een ‘normaal’ duel. Ik kan me er eerlijk gezegd ook niets meer van herinneren."

Hendriks: "Het waren stevige duels, dat weet ik nog wel. Hard, maar fair. Go Ahead was en is de ploeg uit de arbeidersstad Deventer. PEC is de club van het Zwolse kantoorpersoneel."

Oververhit

Zowel Oude Wesselink als Hendriks hebben niet al te veel op met de manier waarop de rivaliteit nu wordt beleefd. "De media heeft het wel heel erg opgeklopt. Er gebeuren nu over en weer dingen tussen supporters die ver over de schreef gaan."

Hendriks: "Het een lokt het ander uit. Ik vind het ook uit de hand gelopen. Als je hoort, ziet en leest hoe de fans elkaar bejegenen…. Daar heb ik veel moeite mee."

Zondag

De IJsselderby begin morgen om 12.15 uur en is te volgen op Radio Oost en onze online-kanalen.