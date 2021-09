Onderwereldfiguur uit Almelo in doodsangst: 'Er stond een prijs op mijn hoofd'

De zaak had afgedaan kunnen worden met een schikking. Maar brieven kwamen niet aan. Hilbert was altijd op de vlucht. De politie had hem naar eigen zeggen gewaarschuwd dat criminelen het op hem voorzien hadden, er stond een prijs op zijn hoofd. Waarom? Hilbert had zich eerder gemeld bij de politie als getuige tegen drugscrimineel Simo D., de zelfbenoemde godfather van Twente.

Meer problemen

Om zich beter te voelen in bange tijden, snoof Hilbert dagelijks twee a drie gram coke naar binnen. "Maar dan ging ik nooit rijden", zei hij vandaag in de rechtbank. Toen hij gepakt werd, had hij 24 uur eerder voor het laatste keer gebruikt, zegt hij. Toch waren de bloedwaardes te hoog. "Als je dan gaat rijden, is dat gevaarlijk gedrag", aldus de officier van justitie. Hilbert is veroordeeld tot dertig uur werkstraf.

Dat is overigens het minste probleem van de Almeloër. De voormalig plaatselijk voorman van de inmiddels verboden club Satudarah zit momenteel vast op verdenking van mensenhandel. Samen met een medeverdachte zou hij Zuid-Amerikaanse dames naar Nederland hebben gelokt, om ze vervolgens in de prostitutie te dwingen. Deze zomer werden de twee aangehouden, de eerste openbare rechtszitting is begin november.

Martelbende

Ook is Hilbert's naam geregeld gevallen als opdrachtgever van de Twentse martelbende. Die club ging op hardhandige wijze langs verschillende adressen om schulden te innen. Onlangs werden de leden ervan veroordeeld. Hilbert is er (nog) niet voor vervolgd, maar is wel ondervraagd in het politieonderzoek.

Knettergek

Ook komt hij dus voorbij in het strafproces tegen onderwereldfiguur Simo D. Volgens Hilbert had de crimineel het op hem voorzien. Zo werd er een steen door de ruiten van het huis van z'n broertje gegooid. De kei miste een klein kind maar op een haartje. Ook werd er brand gesticht in het huis van zijn moeder, en werd het huis van zijn ex beschoten. "Zij was gewoon thuis hè, met ons zoontje! Die gasten zijn echt knettergek." Volgens Hilbert is de dreiging nu voorbij.

Drugscrimineel Simo staat later deze maand samen met zijn vermeende rechterhand Bril voor de rechters in Amsterdam. De zaak rondom verschillende moordaanslagen in Twente en Gronau wordt gevoerd in de beveiligde rechtbank De Bunker.