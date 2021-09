'CDA-leden willen dat minister Ank Bijleveld uit Goor alsnog opstapt'

Partijleden willen dat demissionair CDA-minister Ank Bijleveld opstapt, schrijft De Telegraaf. CDA-appgroepen 'ontploften' nadat de Goorse niet aftrad als minister, ondanks dat ze een motie van afkeuring aan de broek kreeg. Aanleiding is de chaotische evacuatie uit Afghanistan, waar zij als minister van Defensie medeverantwoordelijk voor was.

Volgens De Telegraaf vinden kritische CDA-leden het onbestaanbaar dat Bijleveld 'blijft plakken aan haar kabinetsplek'. De minister kreeg eerder moties van afkeuring, ook toen stapte ze niet op.

'Overleg binnen partij'

Partijleider Wopke Hoekstra heeft voortijdig de ministerraad verlaten, via het oude gebouw van de Eerste Kamer. Of en waar er ook daadwerkelijk fysiek overleg wordt gehouden, is niet bekend.

Richard van Zwol, een partijprominent die recent een rapport schreef over de koers van het CDA, arriveerde aan het begin van de middag bij het partijkantoor van het CDA in Den Haag.

Kaag stapte op

De motie was tijdens het Afghanistan-debat woensdag ingediend door de PvdA, en werd niet alleen door de hele oppositie maar ook door coalitiepartij ChristenUnie gesteund. Sigrid Kaag, demissionair minister van Buitenlandse Zaken, stapte wel op.

Bijleveld maakte 'een andere persoonlijke afweging', zei ze nadat de motie was aangenomen. Ze vindt het 'heel jammer' dat Kaag vertrekt. Ze wees er verder op dat een motie van afkeuring staatsrechtelijk iets anders is dan een motie van wantrouwen. In dat laatste geval moet een bewindspersoon opstappen, omdat de Kamer geen vertrouwen meer heeft in de betrokkene.

Ook ging ze niet in op vragen over het besluit van coalitiepartner ChristenUnie om de moties van afkeuring te steunen, samen met de hele oppositie. "Ik heb gedebatteerd met de ChristenUnie over de inhoud. Dat is wat ik er over kan zeggen", aldus Bijleveld.