"Schatkamer" in Stedelijk museum Kampen toont nieuwe pareltjes uit de collectie

Noël Haile is geboren in Eritrea en als jonge vluchteling in Kampen terecht gekomen. Hier heeft hij zijn draai gevonden in de kunst. Noël is erg vereerd dat zijn werk nu te zien is in het Stedelijk Museum in Kampen: "Dit is een droom die uitkomt. Ik loop hier vaak langs, en ik ben hier ook wel eens naar exposities wezen kijken van grote kunstenaars. En nu hang ik hier zelf, dat is heel bijzonder, ik ben hier wel heel trots op."

Het schilderij Saloon, Cowboys and Poker uit 2017 van Noël Haile (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Het belangrijkste werk van Noël heeft het museum zelf aangekocht, Saloon, Cowboys and Poker heet het werk uit 2017. Samen met drie andere werken van hem hangt het nu in de nieuwe expositieruimte.

Pronkjuwelen

Met de goudkleurige muren en tapijt op de grond heeft de nieuwe expositieruimte Gallery wel wat weg van een schatkamer of juwelendoosje, met de werken van Noël als eerste pronkjuwelen.

Nynke van der Wal bij het werk van Noël Haile (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Directeur Nynke van der Plas van het Stedelijk is blij dat ze Haile dit podium kan bieden: 'Het werk van Haile is niet in een stroming of hokje te vatten, het is heel authentiek. Hij is vorig jaar nog genomineerd voor de prestigieuze Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. En hij woont en werkt gewoon hier in Kampen."

Verrassend

The Gallery is bedoeld voor kortdurende exposities, legt Nynke uit: "Ik wilde echt een plek maken waar je even één werk of artiest centraal kunt stellen. Je kunt het ook de aanwinstenkamer noemen, of het juwelenkistje. Even extra aandacht voor iets dat we nieuw hebben in de collectie, of iets uit de actualiteit. Steeds weer verrassend."

"We willen elke zes tot acht weken met iets nieuws komen. In de rest van het museum is daar minder ruimte voor. Maar op deze manier kunnen we de pareltjes die we ontdekken echt even in het zonnetje zetten."