Wout Weghorst opnieuw in voorselectie Nederlands elftal

Weghorst zat deze maand ook in de definitieve selectie van bondscoach Louis van Gaal, maar kwam in de drie duels die Nederland speelde in de WK-kwalificatie niet in actie. Zijn teller staat op tien interlands. Remko Pasveer uit Hengelo zat toen ook in de voorselectie, maar niet in de definitieve selectie. Nu zit hij niet in de voorselectie, waar wel plek is voor de in Nederland niet zo bekende Mark Flekken van SC Freiburg. Ook Noa Lang van Club Brugge zit voor het eerst in de voorselectie. Ook Luuk de Jong, concurrent van Weghorst in de spits, zit in de voorlopige groep. Vorige keer werd hij niet geselecteerd.