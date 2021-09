Professionele hulp voor getuigen van steekincident in Almelo waarbij twee doden vielen

"Het is een moeilijke tijd voor onze stad", zei burgemeester Gerritsen over het steekincident in Almelo

"Het is een moeilijke tijd voor onze stad." Dat heeft burgemeester Arjen Gerritsen zojuist gezegd in een persverklaring naar aanleiding van de tweede doden die vanmorgen zijn gevallen in Almelo. Volgens de burgemeester hebben mensen in de buurt gezien wat er is gebeurd. "Die mensen krijgen professionele hulp", zei de burgemeester.

"De politie was snel ter plaatse en heeft de situatie ook snel tot stilstand gebracht. Helaas waren er dramatische cosequenties en dat komt binnen", aldus Gerritsen.

Moeilijke tijd

"Het is een moeilijke tijd voor onze stad en voor de mensen in Almelo", zei Gerritsen, die ook refereerde aan de dode vrouw die woensdag werd aangetroffen in een auto die geparkeerd stond bij ziekenhuis ZGT in Almelo.

"We hopen dat de politie en justitie alle ruimte krijgen om het onderzoek te doen", besloot de burgemeester zijn korte verklaring naar aanleiding van de gebeurtenissen van vanmorgen.

Twee doden

In een flatwoning aan de M. Th. Steynstraat in Almelo werden vanmorgen twee doden aangetroffen. Een derde persoon is gewond. Ook de vermoedelijke dader is gewond, zeer waarschijnlijk door het ingrijpen van de politie. De man stond, voor hij gearresteerd werd, gewapend met een kruisboog op het balkon van de flatwoning.

Eerder deelde de burgemeester via Twitter ook al zijn afschuw over de gebeurtenissen in Almelo. " De impact op betrokkenen en de buurt is erg groot", schreef de burgemeester.