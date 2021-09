Art Langeler: "Goed resultaat in IJsselderby kan chagrijn wegnemen"

"Het optimisme zal enorm gaan groeien op het moment dat we niet verliezen bij Go Ahead Eagles. Ik ziet het als een kans. Tegen Ajax was de kans op resultaat een stuk kleiner dan in de wedstrijden die we nu gaan spelen. Dus ook in de IJsselderby. Ik dicht onszelf goede kansen toe om een resultaat te halen en dat kan het chagrijn wat weg gaan nemen."

Afwezigen

Langeler kan geen beroep doen op Sai van Wermeskerken, Mustafa Saymak, Pelle Clement, Luka Adzic en Mees de Wit. Laatstgenoemde heeft zijn hand op twee plekken gebroken en is deze week geopereerd. Dean Huiberts en Rav van den Berg waren er vorig weekend niet bij, maar keren nu terug in de selectie. Nieuwkomers Ryan Koolwijk en Leandro Fernandes trainden vandaag voor het eerst mee, morgen wordt besloten of ze in de wedstrijdselectie zitten.

RTV Oost

De IJsselderby begint zondag om 12.15 uur en is te volgen op Radio Oost en onze online-kanalen.