Waarnemend burgemeester Bovens over commotie na benoeming in Enschede: "Gaat niet over mijn kwaliteiten"

Woensdag werd bekend dat Theo Bovens (CDA) de tijdelijke opvolger is van Onno van Veldhuizen als burgemeester van Enschede. De geboren Maastrichtenaar was tien jaar Commissaris van de Koning in Limburg en negen jaar wethouder in de gemeente Maastricht.

Zijn benoeming is discutabel, omdat de bestuurder vanwege integriteitsaffaires voortijdig moest vertrekken als Commissaris van de Koning in Limburg. De benoeming ligt daarom gevoelig bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat juist daarover in overleg wilde met Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel.

Ollongren gepasseerd

Heidema koos ervoor om eerst de raad van Enschede te informeren over de aanstelling van Bovens en daarna pas minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in te lichten. De verkeerde volgorde, zo meent Ollongren (D66). Ze voelt zich gepasseerd, omdat zij naar eigen zeggen in de keuze voor Bovens onvoldoende is geraadpleegd. Heidema verklaart dat hij de procedure heeft gevolgd.

Bovens zelf wil inhoudelijk weinig kwijt over de kwestie, maar benadrukt dat zijn kwaliteiten geen onderwerp van discussie zijn. "Het gaat niet over mij, maar over de procedure die gevolgd is", zegt Bovens tegen L1. "Dat is echt iets voor Overijssel en de minister. Ik heb uitdrukkelijk ook het signaal gekregen van BZK (Ministerie van van Binnenlandse Zaken, red.) dat het niet over de kwaliteiten van Theo Bovens gaat. Dat is voor mij voldoende. De procedure ligt ver buiten mij."