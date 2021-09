Ank Bijleveld stapt alsnog op als minister van Defensie

Binnen het CDA ontstond onrust en verbijstering toen Bijleveld gisteren aanbleef, aldus NOS. Daarna heeft waarschijnlijk een crisisberaad van de partijtop plaatsgevonden: ministers Grapperhaus en Bijleveld zijn vanmorgen niet bij de ministerraad gezien en partijleider en minister van Financiën Hoekstra verliet enige tijd de vergadering.

Kaag stapte op

De motie was tijdens het Afghanistan-debat woensdag ingediend door de PvdA, en werd niet alleen door de hele oppositie maar ook door coalitiepartij ChristenUnie gesteund. Bijleveld kreeg eerder moties van afkeuring, ook toen stapte ze niet op.

Bijleveld maakte 'een andere persoonlijke afweging', zei ze nadat de motie was aangenomen. Ze vond het 'heel jammer' dat Kaag vertrok. Ze wees er verder op dat een motie van afkeuring staatsrechtelijk iets anders is dan een motie van wantrouwen. In dat laatste geval moet een bewindspersoon opstappen, omdat de Kamer geen vertrouwen meer heeft in de betrokkene.

Ook ging ze gisteren niet in op vragen over het besluit van coalitiepartner ChristenUnie om de moties van afkeuring te steunen, samen met de hele oppositie. "Ik heb gedebatteerd met de ChristenUnie over de inhoud. Dat is wat ik er over kan zeggen", aldus Bijleveld.