Martijn Berden: "Denk dat iedereen er naar uitkijkt om het gevoel van de IJsselderby te ervaren"

Martijn Berden gaat zondag met Go Ahead Eagles zijn eerste IJsselderby spelen. En niet alleen hij, maar bijna alle spelers in de selectie van de Deventer ploeg kennen het gevoel van de rivaliteit met PEC Zwolle nog niet echt.

"Ik kijk er naar uit om voor het eerst de IJsselderby te gaan spelen. Ik heb er heel veel zin in", begint Berden, die beseft dat alleen doelman Warner Hahn (namens PEC Zwolle, red.) de derby eerder speelde in de selectie van Go Ahead. "Ik denk niet dat buiten Warner er jongens de derby hebben gespeeld. Dus ik denk dat iedereen er, net als ik, naar uitkijkt om dat gevoel te ervaren."

Wedstrijd van het jaar

"Ik denk dat dit voor de fans de wedstrijd van het jaar is. Dus wij gaan er als team alle energie in steken die we hebben", zegt Berden. "Ik denk dat er niet over te twisten valt dat onze fans thuis enorm belangrijk voor ons zijn. Dus ik hoop dat iedereen er een feestje van maakt en iedereen het naar zijn zin heeft. En dat wij dat hopelijk met goed spel kunnen beantwoorden."

Selectie fit

De verwachting is dat er weinig wijzigt aan de basiself van Go Ahead. Behalve de langdurig geblesseerden, is iedereen fit. Het duel tussen Go Ahead en PEC is zondag te beluisteren op Radio Oost en te volgen op onze online-kanalen.