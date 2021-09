Automobilisten verdeeld over gedragscampagne voor veiligere N36

Een gedragscampagne die zich richt op alertheid, bumperkleven en empathie moet daar verandering in brengen. Alertheid sluit aan bij de landelijke MONO-campagne en richt zich met name op de aandacht van weggebruikers op de weg en het voorkomen van afleiding. Empathie richt zich op het wederzijds begrip en het elkaar de ruimte geven, onder meer bij de vele invoegstroken op de N36.

"Ik denk niet dat zo'n campagne zin heeft", zegt een veelvuldig gebruiker van de N36. "Belangrijker is de leeftijd van de mensen hier op deze weg. Bewustwording komt met de jaren. Als je eenmaal boven de vijftig bent, word je rustiger, ga je beter om je heen kijken. Dat doet meer dan zo'n campagne."

Een andere automobilist is iets positiever, maar heeft eveneens twijfels over het effect. "Het is goed om erop te blijven wijzen. Maar de mensen moeten het zelf wel echt willen. En ik denk dat ze toch gejaagd blijven, zeker in de drukte 's ochtends. Het is goed dat men campagne blijft voeren, om bewustzijn te creëren. Maar of het echt gaat landen? Ik weet het niet."

'Complexe weg'

"De N36 vraagt veel aandacht van de weggebruiker", zegt Kina Pijl van Rijkswaterstaat, initiatiefnemer van de campagne. "Het is een complexe weg. Er is veel verkeer, waaronder veel vrachtverkeer. Er zijn snelheidsverschillen, invoegstroken, uitvoegstroken, stoplichten, rotondes. Ook zijn er 'koude oversteken', zoals we dat noemen, waar bijvoorbeeld mountainbikers gewoon kunnen oversteken."

"En dus moeten bestuurders hier hun gedrag echt aanpassen aan de weg", vult Mayk Thijssen van Politie Twente aan. "De onderlinge afstand tot de voorganger, het inhalen wat op sommige momenten gewoon niet kan. Maar de weg is lang en nodigt misschien uit om dingen te doen die niet mogen. En dat heeft allemaal met gedrag te maken. Met een gedragscampagne willen we de veiligheid op de N36 vergroten."