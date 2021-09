Dickens Festijn in Deventer gaat dit jaar door in aangepaste vorm

Het Dickens Festijn in het Bergkwartier in Deventer gaat dit jaar door, maar in een aangepaste vorm. De organisatie denkt dat de situatie ondanks de aangekondigde versoepelingen nog te onzeker is om het evenement in december grootschalig op te zetten. Maar, zo klinkt het hoopvol: "De Dickens beleving is wél mogelijk".

Het Dickens Festijn trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. De binnenstad staat tijdens het festijn helemaal in het teken van de boeken van Charles Dickens, en er lopen acteurs en figuranten door de straten verkleed als personages uit zijn boeken, zoals Oliver Twist, Mr. Pickwick en Scrooge. Omdat de straatjes in het stadsdeel heel smal zijn, moeten bezoekers elk jaar in een lange rij wachten om te worden toegelaten.

Kerstconcerten

Dit jaar is een Dickens-wandeling met audiotour door het Bergkwartier een belangrijk onderdeel van het festijn. Deze is door iedereen op een eigen moment te wandelen. Verder gaan de jaarlijkse kerstconcerten in de Lebuïnuskerk en Broederenkerk op zondag 12 december ook door. Vanaf eind november wordt het stadsdeel in kerstsfeer gebracht. De dertigste editie van het festijn is van 8 tot en met 19 december te bezoeken.

Vorig jaar werd het Dickens Festijn geschrapt vanwege de coronamaatregelen.