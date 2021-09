OM: 'Hengelose Dudley had moordplan in holst van de nacht'

In het holst van de nacht werd Dudley deze zomer in Hengelo van de weg geplukt. Hij reed op een gestolen scooter met afgeplakt kenteken en droeg een kogelwerend vest en handschoenen. In zijn tas zat een schietklaar wapen. Volgens de opsporingsdiensten was hij op weg om een moord te plegen.

Dudley zelf ontkent. Hij zegt dat hij op weg was om "de hele rataplan in het Twentekanaal te gooien." En die hele rataplan was nogal wat: een doorgeladen vuurwapen, stroomstootwapen, mes, tiewraps, handschoenen en een bivakmuts. Hij zegt "een streep onder zijn verleden te hebben willen zetten", door het spul weg te gooien. Volgens hemzelf had hij de tas met inhoud net opgegraven bij de ijsbaan.

Moordplan

Volgens het OM had het er alle schijn van dat Dudley op weg was om iemand te vermoorden. "Het doet er niet toe dat we niet zeker weten wie of waar. Alles wijst erop dat dit zijn plan was." De officier van justitie gelooft niet dat Dudley de tas pas net had opgegraven: "Dan had alles nattig en schimmelig moeten zijn." Daarnaast wil de verdachte niet aangeven waar hij de boel dan precies had opgegraven.

Bewijs

Verder had hij zijn telefoon gewist en om het heft van het mes ducttape gedraaid. "Op die manier valt eventueel dna-bewijs makkelijk te verwijderen, door het tape eraf te halen", zegt het OM. Ook wordt het verleden van de verdachte zwaar aangerekend, hij zat al meerdere jaren van zijn leven in de cel voor roofovervallen.

De bekende Twentse strafpleiter Roy van der Wal vindt de moordplan-aanklacht veel te zwaar. "Mijn cliënt was van plan een moord te plegen? Wie dan, waar dan? Daar is helemaal geen bewijs voor."

Begin november dient het strafproces tegen Dudley.