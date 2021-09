Coronagolf voorbij bij Twente en dus zijn de mogelijkheden van Ron Jans wat ruimer

Trainer Ron Jans van FC Twente kan weer beschikken over een ruimere selectie. De coronagolf die de ploeg trof, is voorbij en dus heeft de oefenmeester weer wat te kiezen.

Jayden Oosterwolde, Gijs Smal en Ennio van der Gouw zijn terug. "Het is wel zo dat degenen die last hebben gehad, even moet opstarten en wat eerder buiten adem zijn. En conditioneel een jasje hebben uitgedaan, maar je ziet ook na een paar dagen dat ze weer aansterken. Dus we hebben meer keuzes en dat is alleen maar prettig voor de trainer."

Kaarten voor de borst

Jans laat nog niet doorschemeren hoe zijn elftal er zondag uitziet. "Er zijn een aantal spelers die er niet bij waren, die normaal gesproken echt basisspelers zijn. Maar dan moet je kijken hoe fit ze zijn en je kijkt ook naar de prestatie van het team dat vorige week gestart is", houdt Jans zijn kaarten over de opstelling nog even voor de borst.

RTV Oost

De wedstrijd tussen VItesse en FC Twente begint zondag om 16.45 uur en is te volgen op Radio Oost en onze online-kanalen.

Oosterwolde verlengt

Jayden Oosterwolde blijft langer bij FC Twente. De optie in het contract van de verdediger is gelicht en daardoor ligt hij nu tot medio 2024 vast in Enschede.