Hardenberg verplaatst tweehonderd meter riet van de ene naar de andere kant van de stad: waarom?

Langs de Vecht hebben graafmachines al een groot deel van het riet afgegraven. “Dat riet groeit ontzettend snel. Zo’n pluim is zo twee á drie meter hoog”, zegt Hein terwijl hij langs de rivier loopt. “Deze rietkraag had meerdere functies: het is een broedplaats voor verschillende vogels, maar was ook een soort afbakening van het evenemententerrein dat naast de Vecht ligt. Door het riet werd het leven in en rondom de rivier niet verstoord.”

Overstromingen

Er zijn meerdere redenen om het riet weg te halen. “Jaarlijks vindt op het evenemententerrein het luchtballonnenfestival plaats. De organisatie moest ieder jaar rekening houden met de enorme rietkraag die zich langs het terrein had gevormd. “Dus die zijn erg blij dat het wordt weggehaald. Daarnaast belemmert het hoge riet het zicht van de omwonenden op de Vecht.”

Het riet langs de Vecht wordt afgegraven (Foto: RTV Oost/ Max van Olst)

Ook de overstromingen in Limburg lieten zien hoe belangrijk goed waterbeheer is. “Ieder jaar treedt ook de Vecht buiten zijn oevers. Het is dan belangrijk dat het omliggende gebied goed bereikbaar is en de doorstroming optimaal blijft.”

Maar toch stuitten de plannen ook op weerstand. “Het riet zit vol leven”, zegt Hein. Vogelsoorten zoals de Rietzanger en de Blauwborst komen voor in het riet en aan de waterkant zwemmen vissen tussen deze planten door.



Bij de monding Oude Radewijkerbeek worden de planten weer neergezet (Foto: RTV Oost/ Max van Olst)

Nieuwe plek

Toch is er besloten om de tweehonderd meter langs het evenemententerrein weg te halen. Het oude riet wordt niet weggegooid, maar krijgt een nieuwe bestemming: de monding Oude Radewijkerbeek, vlakbij de Willem Alexander brug. Op die plek rijden nu grote wagens af en aan met zand. De grond langs de Vecht wordt daar aangebracht, zodat het riet weer ingepland kan worden. Daar krijgt het de vorm van een rietmoeras. “Dan kunnen de vogeltjes daar weer gaan broeden.”