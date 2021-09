Voormalig bewoonster over man met kruisboog: "Beetje rare, maar aardige jongen"

De man die eerder vandaag werd aangehouden na het kruisboogdrama in Almelo, is de bewoner van het bewuste appartement. Hij woonde er nog maar kort. Dat zegt de vorige bewoonster van het thuis aan M.th. Steynstraat.

In 2020 verliet de vorige bewoonster het appartement, waar vandaag twee doden werden gevonden. Voordat ze de woning overdroeg aan de huidige bewoner, gaf ze hem nog een rondleiding door het huis. "Hij maakte een beetje een rare indruk. Geloofde behoorlijk in complottheorieën, alsof achter elke boom een vijand stond. Ik kreeg er een beetje een raar gevoel bij. Maar verder leek het me wel een hele aardige jongen."

De vrouw woonde bijna zestien jaar in het appartement. "De sfeer was altijd heel goed. Toen ik vanochtend hoorde wat er gebeurd was, heb ik een van m'n oud-buren geappt. Of iedereen oké was. Toen ik geen antwoord kreeg, ben ik toch maar hier naar toe gekomen. Waarschijnlijk is van m'n oude buren een slachtoffer. Echt vreselijk."

Schoten vanaf balkon

De verdachte stond vanochtend gewapend met een kruisboog op het balkon van de flatwoning aan de M.th. Steynstraat. Een arrestatieteam van de politie kwam ter plaatse en loste een schot. Daarop richtte de man zijn kruisboog op de straat en schoot hij terug.

Uiteindelijk is de man aangehouden en gewond overgebracht naar het ziekenhuis. In het appartement werden twee doden gevonden. Aan het begin van de avond maakte de politie bekend dat de verdachte een 28-jarige man uit Almelo is. Het onderzoek naar de identiteit van de slachtoffers loopt nog.