Almelose kofferbakdode vermoedelijk slachtoffer van vaccinatieruzie

Ruzie over het vaccineren tegen corona is de vermoedelijke oorzaak van het dodelijke geweldsincident eerder deze week in Almelo, waarbij een 43-jarige man zijn 56-jarige vriendin om het leven bracht en vervolgens de hand aan zichzelf probeerde te slaan.

Goede vrienden van het stel zeggen tegenover RTV Oost dat de twee al langere tijd met elkaar overhoop lagen. Eerst over corona, maar later vooral over het huidige vaccinatiebeleid. Het slachtoffer had haar vriend verboden nog langer met gevaccineerden om te gaan, onder wie zijn eigen ouders. Ook zag hij zich genoodzaakt te stoppen met zijn grote passie: de muziek en zijn zo geliefde hardrockband.

Het is voor zover bekend voor het eerst in ons land dat een coronaruzie fatale afloop krijgt.

Kofferbak

Het verhaal begin deze week baarde groot opzien, omdat de verdachte zijn vriendin dood in de kofferbak van een auto naar het ziekenhuis had gebracht, waarna hij een poging deed uit het leven te stappen. Naar verluidt door zijn polsen door te snijden.

Gepassioneerd muzikant

De verdachte Floris, van wie vrijdag het voorarrest werd verlengd, is een gepassioneerd muzikant en loopt al jaren mee in de Twentse hardrockscene. November 2019 richtte hij samen met enkele vrienden Beast of Maiden op, dat een tribute brengt aan de Britse hardrockband Iron Maiden. Na een succesvol debuutoptreden in de Achterhoek brak echter de coronacrisis uit en kwam de boel stil te liggen.

Deze zomer werd besloten de band weer op te starten. Maar al snel deden zich allerlei complicaties voor. Floris repeteerde stiekem mee en zijn vriendin mocht beslist niet weten waar hij uithing.

Bovendien wilde Floris slechts optreden onder hele strikte coronavoorwaarden. Daarbij stelde hij op een gegeven moment dusdanig strenge eisen dat de situatie onwerkbaar dreigde te worden. Waarop hij zijn conclusie trok. Om de band niet op te houden, kapte hij ermee. Waarop op Facebook een advertentie werd geplaatst voor een waardig opvolger.

Spijt

Maar toen 'Flo' - zoals Floris binnen de band werd genoemd - die advertentie las, kreeg hij na verloop van tijd spijt. Waarop hij afgelopen dinsdag met een delegatie van de band rond de tafel ging en zei toch weer verder te willen. Die avond bezocht hij zijn ouderlijk huis en vertelde zijn vader dat hij hoe dan ook weer met de jongens zou gaan spelen. Waarop hij naar zijn vriendin Sandra ging.

Floris' muziekvrienden gaan ervan uit dat hij vervolgens thuis aan vriendin Sandra heeft verteld dat hij toch weer muziek zou gaan maken.

'Rustige vent'

Floris was er normaal totaal de persoon niet naar om het conflict op te zoeken. "Sterker, hij ging dat juist uit de weg", zegt Rob Rolefes, die ruim tien jaar met Floris samenspeelde. "Een ingetogen rustige vent. En tegelijk een begenadigd bassist en fervent muziekliefhebber. Iemand die leefde voor de band. Nooit nee zei als zich een optreden aandiende."

Dat veranderde echter gaandeweg nadat Floris een jaar of zeven, acht jaar geleden een relatie kreeg met Sandra, iemand die ruim tien jaar ouder was. "Ze was - laat ik het netjes zeggen - nogal nadrukkelijk aanwezig. Kwam mee naar de oefenruimte. Samen met een vriendin, die wel even onze nieuwe manager zou worden. Wat wij totaal niet zagen zitten."

En ook ontsponnen zich op de groepsapp van de band soms felle discussies. "Helemaal niet des Floris. En ook met een taalgebruik dat totaal niet bij hem paste. We wisten gewoon dat we op sommige momenten met haar communiceerden."

Cola en chips

Sandra was iemand die op Facebook pleitte voor legalisering van wiet en van wie bekend is dat ze planten kweekte in haar tuintje bij de rijtjeswoning aan de Zonnebloemstraat in de volkswijk De Riet. Floris had in het verleden wel alcohol gedronken, maar na vervelende ervaringen de drank totaal afgezworen. "Hij rookte niet en nam zijn eigen cola en chips mee naar de oefenruimte", aldus Rolefes.

Floris' opstelling binnen de band veranderde drastisch. "Ineens zei hij nee als we ergens konden optreden. Op het laatst konden we eigenlijk alleen nog maar repeteren. Waarop we met hem zijn gestopt. Met pijn in het hart, maar de situatie was totaal onhoudbaar geworden."

Van nerd naar Viking

De laatste jaren veranderde ook Floris' uiterlijk radicaal. Van het type computernerd - zoals vrienden hem omschrijven - zag hij de laatste drie jaar eruit als een soort Viking: met lange baard en lange haren. Sandra was er blijkbaar maar wat mee in haar sas, want zij was het die een foto van haar partner plaatste op een website met Almeloërs die trots zijn op hun baard.

Toen de band Beast of Maiden, waarin Floris zich op de bas helemaal kon uitleven, na een noodgedwongen pauze weer wilde gaan repeteren bleek al snel dat hij bepaald de oude niet meer was. De bandleden werden onaangenaam verrast door allerlei corona-eisen die Floris ineens stelde.

Complottheorieën

"Sandra had in die tijd van alles op Facebook geplaatst. Over chips die ons met het vaccin zouden worden ingespoten en waarmee de overheid ons kon volgen. En allemaal meer van dat soort complottheorieën. Ze sloeg daar echt he-le-maal in door", zegt een muziekvriend van Floris, die anoniem wil blijven.

In de buurt waar het stel woonde, was bekend dat de twee regelmatig coronadiscussies hadden die zo hoog opliepen dat zich slaande ruzies voordeden. Waarbij het echter Floris was die rake klappen opliep. "Dat verbaast me niets van die klappen", zegt Rob Rolefes. "Typisch Floris, de goedheid zelve. Hij deed geen vlieg kwaad."

Kwaad bloed

Intussen zette vooral het huidige vaccinatiebeleid van de overheid kwaad bloed bij Sandra. Ze legde haar vriend een soort contactverbod op richting gevaccineerden. Behalve dat hij zijn (ingeënte) ouders niet meer mocht zien, mocht Floris ook niet meer samenspelen met gevaccineerde muzikanten.

Overigens heeft het slachtoffer Sandra rond het tijdstip van de coronapersconferentie van afgelopen dinsdag - waarbij de nieuwste maatregelen werden afgekondigd - de profielfoto op haar Facebookpagina veranderd in een QR-rode met daarin een middelvinger. Kort daarop moet het tussen Sandra en Floris compleet zijn misgegaan.

Wanhoopsdaad

Floris is na zijn wanhoopsdaad overgebracht naar de PAAZ-afdeling van het ziekenhuis. Zijn ouders mogen met het oog op het rechercheonderzoek geen enkel contact met hem. Rob Rolefes heeft de ouders gesproken en leeft met ze mee.

"Het enige wat ze te horen hebben gekregen, is dat het naar omstandigheden goed met hun zoon gaat. Maar goed, hij moest wél worden geopereerd. En dat is niet nodig als je slechts wat krasjes op je pols maakt. De ouders zijn radeloos. Kunnen eigenlijk alleen maar gissen hoe het met hun zoon gaat."

Rechtszaak

Rob Rolefes zegt ervan overtuigd te zijn dat Floris tot zijn daad werd gedreven. "Het is goed dat er straks een rechtszaak komt. Daarbij komt ongetwijfeld alles ter sprake. Het politieonderzoek moet nu uitwijzen wat er exact is gebeurd. Maar voorlopig kan ik dit allemaal niet los zien van al die ruzies tussen Floris en Sandra, vooral al dat vaccinatiegedoe."

"Met name ook met het oog op wat eerder die dinsdag is gebeurd en dat Floris de knoop had doorgehakt dat hij hoe dan ook weer muziek zou gaan maken. Wat er is gebeurd, is te afschuwelijk voor woorden. Maar vooralsnog blijf ik achter Floris staan. Ik ga voor die vent door het vuur."