Jongeren blijven nachtje slapen in de Kamper bibliotheek

Door de hele bieb, tussen de boekenkasten, staan oranje pop-up tentjes waar de gasten hun bagage hebben gedropt. Op de afdeling ‘spannend’ vertelt Anne Marth Kuilder, werkzaam voor de bibliotheek Kampen en initiatiefnemer van deze nacht wat er allemaal op het programma staat: “We hebben een bouwplaats met heel veel karton, oude cd’tjes en zo, waar een kunstwerk zou kunnen ontstaan. Er zijn workshops waarbij poëzie wordt geschreven en later in de nacht mag worden voorgedragen en er is een debat waar gesproken wordt over allerlei maatschappelijke onderwerpen.”

Creatief denken

Emma (15) is één van de bibliotheekslapers. Ze heeft geen tent geclaimd, want haar luchtbed past er niet in. “We hebben daarom maar een hele etage gereserveerd waar we gaan slapen.” Niet onder de blote hemel dus, maar wel tussen de boeken. “We zijn net bezig geweest met een debat over gelijkheid in Kampen en hoe dat beter kan. Niet echt creatief bezig zijn, maar wel creatief denken en oplossingen zoeken.”

Een andere groep zit druk te schrijven. Ze bladeren in dichtbundels waar ze zinnen uit mogen halen die onderdeel worden van hun eigen gedichten. Een ander groepje houdt zich bezig met een theatrale verrassing die straks tijdens het ontbijt getoond wordt.

De bibliotheeknacht is het sluitstuk van een aantal evenementen om het honderdjarig jubileum te vieren. Kuilder: “Honderd mensen hebben voorgelezen. Honderd mensen hebben namens de bibliotheek in de stad getrakteerd en als slotstuk is het nu dus logeren in de bieb voor mensen tussen de vijftien en dertig jaar. Nee, geen honderd mensen, dat kan door corona helaas niet.”

Tenten

De pop-up tenten zijn versierd met zelfbedrukte vlaggen. De tenten zelf zijn te leen van bibliotheek Nijmegen, die een soortgelijke bibliotheeknacht al een aantal jaren met succes organiseert.

Wat alle creativiteit uiteindelijk oplevert is nog een verrassing. In elk geval zijn er nog genoeg activiteiten om de gasten in spanning te houden. Zoals een spookverhaal dat om middernacht wordt voorgelezen. Emma vindt het slapen in de bieb ook best spannend. “Het is een groot gebouw dat straks ook op slot gaat met ons er in!”