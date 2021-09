HHC Hardenberg heeft de smaak te pakken en wint voor tweede week op rij

Al vroeg in het duel was het raak voor HHC. Jurjan Mannes kopte op aangeven van Rob van der Leij raak. Mannes maakte even later ook al bijna zijn tweede, maar dit keer hield de paal een schot tegen. Van der Leij was zelf ook dichtbij. Hij kopte net naast. Na een half uur was het wel raak voor Van der Leij. Hij schoof alweer zijn derde treffer in de laatste drie duels binnen. 2-0 was ook de ruststand in Hardenberg.

Spanning terug

Na rust wist Rijnsburgse Boys dus wat het te doen stond en dus trok het ten aanval. HHC kwam echter niet in grote problemen. Een kwartier voor het einde was dat wel het geval, want Jeroen Spruijt tekende de 2-1 aan en bracht daarmee de spanning terug in de wedstrijd. Mannes raakte kort daarna opnieuw het aluminium, dit keer was het de lat die hem van scoren hield. Het bleef spannend op De Boshoek, maar HHC wist de drie punten wel in eigen huis te houden.