Staphorst en Excelsior'31 houden elkaar in evenwicht

De eerste kansen waren voor Excelsior, maar doelman Jorick Maats hield zijn doel knap schoon. Aan de andere kant was Mike Reuvers kansrijk, maar schoot hard voorlangs. Ezafzafi deed dat namens Excelsior ook. Na het leuke begin, bloedde het een beetje dood en vielen er een tijdje geen kansen te noteren. Zeven minuten voor rust was het ineens raak. Ezafzafi stond vrij bij een vrije trap en schoot de 0-1 binnen. Die stand stond niet lang op het bord, want aan de andere kant schoot Haanstra een paar minuten later de 1-1 achter Anthony van Zaltbommel. Dat was ook de ruststand in Staphorst.

Ook twee treffers na rust

Een paar minuten na rust dacht Daimen Schra de 2-1 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de andere kant was er een kans voor Givan Werkhoven, hij vond Maats op zijn pad. Na ruim een uur was het raak. Haanstra maakte zijn tweede na een fout van Vincent Schmidt. Namens Excelsior maakte Ezafzafi een kwartier voor het einde echter ook zijn tweede en dus was het 2-2. Reuvers dacht met een fraaie treffer Staphorst opnieuw op voorsprong te zetten, maar ook die treffer werd afgekeurd. Het bleef bij 2-2 in Staphorst.