Zevenklapper Genemuiden, gelijkspel DETO tegen koploper Urk en Berkum onderuit in Volendam

In de hoofdklasse was het een leuke middag voor Genemuiden. De ploeg maakte er liefst zeven bij Noordscheschut. DETO pakte knap een punt met een man minder tegen koploper Urk en Berkum ging onderuit bij RKAV Volendam.

Zevenklapper Genemuiden

SC Genemuiden had dus een makkelijk middag in Noordscheschut. Het was al vroeg raak, want na tien minuten kopte Nick Buitink al de 0-1 binnen. De assist kwam van Nouredinne Boutzamar en die was zelf dicht bij de tweede. Zijn vrije trap eindigde echter op de lat. Rens van Benthem wist het net wel te vinden en maakte met zijn derde seizoenstreffer de 0-2. Sijmon Eenkhoorn zag eerste nog een bal van de lijn worden gehaald, maar scoorde even later wel en dat betekende al binnen een half uur de 0-3. De tweede van Van Benthem en een fraaie vrije trap van Kay Velda zorgden nog voor rust voor 0-5.

Na de pauze ging Genemuiden door met waar het gebleven was en Velda zorgde vanaf elf meter voor de 0-6. Ook Eenkhoorn mocht zijn tweede bijschrijven en zorgde voor de zevende. Daarna hield de Overijsselse ploeg zich rustig en dus bleef het bij 0-7.

Knap gelijkspel DETO

DETO pakte een knap punt tegen Urk, dat het eerste puntenverlies leed. De beginfase ging gelijk op, maar doelpunten vielen er niet. Ferdi ter Avest was twee keer dicht bij een treffer, maar schoot over en raakte daarna de paal. Riekelt Jan Brands was gevaarlijk namens de gasten uit Urk, maar het was DETO dat vlak voor rust op voorsprong kwam. Na goed werk van Hans Matti en Melvin Degenaar maakte Bas Postma zijn derde van het seizoen: 1-0.

Na de pauze was Urk gevaarlijk, maar Roberto Stopel hield zijn ploeg aanvankelijk nog op de been. Na ruim een uur was het wel raak voor Urk. Johannes Schrijver zorgde voor de 1-1. Invaller Coplan Soumaoro moest een kwartier voor het einde vertrekken met rood na natrappen en dus moest DETO met een man minder zien het punt over de streep te trekken. Dat deed het mede door een fantastische redding van Stopel in de slotfase.

Berkum onderuit

Berkum ging voor de tweede keer dit seizoen onderuit. Na een klein kwartier kwam Berkum op voorsprong door Chris van der Meulen, die alweer zijn derde van het seizoen maakte. Tien minuten later was het echter alweer 2-1. Stan Veerman maakte al snel gelijk en even later zorgde Pieter Kroon voor de 2-1. Met die achterstand zocht de Zwolse ploeg ook de kleedkamers op.

Kort na de pauze werd de marge echter twee, want Daan Steur zorgde voor 3-1. Een kleine twintig minuten voor het einde was het gedaan. Dave Zwarthoed maakte met een fraaie treffer de vierde voor Volendam. Frank van der Burg deed in de slotfase nog wel iets terug namens Berkum, maar dat was te laat om de spanning nog terug te brengen.