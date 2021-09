Bewoners in Goor maken samen hun schuurdaken asbestvrij

De schuurdaken in de bloemenbuurt in Goor liggen vol met asbest. In de 'week van de asbestvrije schuur' van Milieu Centraal helpt de gemeente Hof van Twente de inwoners met het weghalen van het asbest.

Compleet pakket

Hoeveelheden tot 35 vierkante meter mag je zelf verwijderen en wegbrengen, maar het is best lastig om dat veilig te doen. Inwoners konden daarom vandaag een pakket ophalen met alle spullen die nodig zijn om veilig asbest van je schuurdak te halen, zoals een stofmasker, overall en een speciale afvalzak om de dakplaten in te doen.

Het pakket geeft de inwoners een zetje om zelf aan de slag te gaan: "Ik was het al wel van plan, maar dit heeft het zeker bevorderd om het ook te gaan doen", vertelt Erik de Vries terwijl hij een witte overall uit de doos haalt. "Ik help mijn zoon met verbouwen, dus ik zei, nu is de kans, doe mee."

Erik de Vries is veilig ingepakt om asbest van het schuurdak te verwijderen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Als de platen netjes verpakt aan de weg liggen worden ze vandaag in de Whee ook nog gratis opgehaald en naar de stort gebracht. Andere inwoners van de Hof van Twente kunnen ook een pakket ophalen, maar ze moeten dan wel zelf de asbestplaten afvoeren.

Smerig goedje

Wethouder Harry Scholten van Hof van Twente deelde vanmorgen vroeg zelf de pakketten uit aan de inwoners die meedoen: "Asbest is een smerig goedje, zeker als het verweert en slijt, dan komt het in de grond en in de lucht, dus we moeten er vanaf. Het is goed voor de veiligheid en de gezondheid om dat te doen op deze manier."

Het asbest wordt goed verpakt opgehaald en afgevoerd (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

In Goor is erg veel asbest gebruikt in de bouw, door de aanwezigheid van de plaatselijke asbestproducent Eternit, beaamt Scholten. Er moet dus ook veel meer opgeruimd worden: "Men weet als geen ander wat asbest is in onze gemeente, en wat de gevolgen kunnen zijn, dat hoef je niemand hier nog uit te leggen."

Buurkracht

De stichting Buurkracht ondersteunt buurten met het veiliger en duurzamer maken van de eigen buurt. In Goor helpen de buren elkaar met het opruimen, met steun van Buurkracht. Mensen die niet zelf het dak op kunnen krijgen zo toch een asbestvrij dak, zoals de oudere mevrouw Cooper: "Ik kan echt niet meer op het dak klimmen. Ik wil best helpen, met thee of koffie bijvoorbeeld, maar je krijgt mij niet die ladder op", lacht ze.

Binnen een half uur liggen de asbestplaten van mevrouw Cooper netjes verpakt op straat, en gaan de helpers weer naar een ander huis. De wethouder is blij met deze samenwerking: "Zo doen we het samen met de mensen, de buurt en wij als gemeente, en dan bereik je het meest."

Vrijwillig

Deze opruimactie is alleen bedoeld voor particuliere huizenbezitters in de Hof van Twente met schuurtjes of schuttingen van asbest. Het is niet verplicht om mee te doen, al hoopt de gemeente wel dat zoveel mogelijk mensen de oude dakplaten gaan vervangen. De woningstichting heeft ook nog veel huizen in de wijk in bezit, die worden op een ander moment aangepakt.

Het verwijderen van asbest gebeurt nu nog op vrijwillige basis. De Tweede Kamer wilde een verbod op asbest daken vanaf 2024, maar dat wetsvoorstel is afgeschoten door de Eerste Kamer. De provincie Overijsel heeft wel ruim zes miljoen beschikbaar gesteld om het aantrekkelijk te maken toch zoveel mogelijk asbest te verwijderen.