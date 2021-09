Salland heeft eindelijk een vlag: "Wappert binnenkort hopelijk door alle straten"

"Deze vlag symboliseert echt Salland", legt Dijk uit. De vlag van Dijk was niet de enige inzending. De organisatie van Doorpakken Salland ontving maar liefst 131 inzendingen.

Organisator Barbara Jansen is er maar wat trots op: "Ja ongelooflijk. Wij zijn zo'n sterke regio. Maar ook enorm nuchter. Mede daarom is Salland een minder sterk merk dan bijvoorbeeld Twente of de Achterhoek".

De meanderende rivier moet natuurlijk de IJssel voorstellen. Maar als je goed kijkt, zie je dat het ook de S is van Salland Erik Dijk

Met deze vlag hopen zowel Jansen als Dijk het trotse gevoel bij de Sallander naar boven te halen: "Ik heb geprobeerd ieder deel van Salland in de vlag naar voren te laten komen", zegt Erik Dijk.

Hij vervolgt: "Van het groene landschap tot de Sallandse heuvelrug. Aan alles is gedacht. De meanderende rivier moet natuurlijk de IJssel voorstellen. Maar als je goed kijkt, zie je dat het ook de S is van Salland".

Jan Smeekens

Speciale gast tijdens de vlaguitreiking was niemand minder dan Jan Smeekens. De geboren Raaltenaar had de eer om de vlag naar het podium te mogen brengen.

Burgemeester Martijn Dadema maakte van de gelegenheid gebruik om te vragen of Smeekens bij zijn volgende medaille met een Sallandse vlag om zijn schouders zou gaan lopen. Smeekens begint te lachen: "Ik had het graag willen doen. Maar ik ben al anderhalf jaar gestopt, haha."

Deventer

Opvallend was dat er niemand van de gemeente Deventer aanwezig was in het HOFtheater. Volgens Barbara Jansen valt dat wel te verklaren: "Deventer is zeker een belangrijk onderdeel van Salland. Maar ook een opzichzelfstaand merk. Ik denk dat iedere Deventenaar zich eerder een Deventenaar dan Sallander voelt. Maar dat geeft verder niet. Wij hebben heel veel inzendingen en stemmen ontvangen uit Deventer. Dus het leeft absoluut."

De vlag is op termijn te verkrijgen in de winkel. Tot die tijd is de Sallandse vlag te bestellen door een mailtje te sturen naar info@doorpakkensalland.nl.