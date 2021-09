Nieuwe kunstenaars krijgen podium bij Atelierroute Almelo

Om 11 uur precies komt de eerste geïnteresseerde haar woonkamer in de twee-onder-een-kapwoning in Aadorp binnenlopen. Zelf maakt hij Glaskunst, maar tijdens de Atelierroute gaat hij graag een rondje langs andere kunststromen. “Ik ben hier bewust even langsgefietst, ik was benieuwd”, vertelt hij enthousiast. “Ik houd van kleuren in mijn eigen werk en vind dit een mooie manier om te kijken wat anderen daarmee doen.”

Cadeautje

Schoon is er maar wat blij mee. “Ik zie dit echt als een cadeautje”, vindt ze. “Het is een manier om mijn kunst te laten zien en om te kijken wat andere mensen er van vinden.”

Ze woont sinds drie jaar in Aadorp en sindsdien heeft ze haar stijl behoorlijk aangepast. “Ik maakte altijd portretten. Gezichten vind ik fascinerend, omdat iemands hele geschiedenis er in zit.”

Toch voelde ze de drang om iets anders te proberen. “Ik wilde iets anders, meer vrijheid.” Ze ging experimenteren met abstracte kunst en dat beviel haar goed. “Ik kan mijn gevoel goed uiten op die manier.” Die nieuwe kunstwerken laat ze dit weekend zien voor kunstliefhebbers uit Almelo en omstreken, maar “ook de portretten staan er nog. Ik wil me laten zien als kunstenaar en dat hoort daar bij.”

Record

De kunstenares is niet de enige die dit weekend haar atelierdeuren opent. Een recordaantal van 43 kunstenaars, waarvan 4 'groentjes' doen mee met het jaarlijkse kunstevenement.

“Het is heel belangrijk dat er nieuwe kunstenaars meedoen”, legt Christien van Wijk uit. Ze is voorzitter van de Open Atelierroute en is altijd op zoek naar een betere versie dan die van het jaar ervoor. “Ze zorgen voor nieuwe technieken of zelfs kunstvormen, en daarmee ook een nieuw publiek.”

Ook bij de nieuwe kunstenaars is kwaliteit het belangrijkste criterium. “Ook zij worden door onze ballotagecommissie beoordeelt”, aldus Van Wijk. “We willen een evenement neerzetten waarbij mensen goed kunnen zien hoeveel kunst Almelo te bieden heeft.”