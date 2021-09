Kruisboogschutter Almelo ligt in coma op ic

De man die er van wordt verdacht afgelopen vrijdag twee vrouwen te hebben gedood in Almelo ligt in coma op de ic. De man, Kenzo K. ,werd neergeschoten door een arrestatieteam. Hij is daarbij in zijn borst geraakt.

De man, die ook wel de kruisboogschutter wordt genoemd, werd vrijdag aangehouden in een appartement in Almelo. Hij stond even daarvoor met ontbloot bovenlijf en met een kruisboog in de hand op een balkon aan de M. Th. Steynstraat. Daarmee schoot hij op omstanders.

Agenten probeerden met de man in contact te komen, maar dat lukte niet. In plaats daarvan bedreigde hij hen met de kruisboog. Daarop is een arrestatieteam ingezet van de Dienst Speciale Interventies (DVI). Die heeft de man hebben neergeschoten. De verdachte ligt sindsdien in coma op de ic en kan dus voorlopig niet worden verhoord. Zijn toestand is wel stabiel, maar hij is niet aanspreekbaar.

Twee doden, twee gewonden

De politie werd vrijdagochtend gebeld over een verdachte situatie in een woning in Almelo. Toen agenten aankwamen, stond de verdachte met een kruisboog in de hand op het balkon. Nadat de kruisboogschutter was aangehouden, werden de lichamen van twee vrouwen gevonden. Het gaat om de 70-jarige buurvrouw van K. en haar 52-jarige nicht. Een 33-jarige thuiszorgmedewerker uit Rijssen raakte gewond. Zij kon via het balkon ontkomen.

Kenzo K. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de twee vrouwen. Over de aanleiding van het incident is vooralsnog weinig bekend.