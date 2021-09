'Slapeloze nachten' voordat fluitsignaal klinkt voor de IJsselderby

Voor wie niet van voetbal houdt: de IJsselderby is het treffen tussen Go Ahead Eagles - PEC Zwolle. Twee Overijsselse voetbalclubs die elkaar twee maal in een voetbaljaar bevechten. Eenmaal in De Adelaarshorst in Deventer, de andere keer in het MAC3Park in Zwolle.

Van wie is de IJssel?

Uiteindelijk gaat het om meer dan de drie punten die de winst van deze wedstrijd oplevert. Het gaat om de eer en vooral de vraag: van wie is de IJssel dit jaar?

"De IJssel is van ons". Carel Roelvink, op zijn fiets op weg naar De Adelaarshorst, weet het zeker, want de IJsselderby wordt vandaag in Deventer gespeeld. En thuis op het heilige gras aan de Vetkampstraat, in het Home of Football, wordt niet van Zwolle verloren. "3-1", voorspelt Carel.

Wat de laatste uitslag was van de IJsselderby weet hij niet meer. Een black out. "Ik onthoud alleen de overwinningen". De laatste IJsselderby, in maart 2017, eindigde in 1-3 voor PEC Zwollle...