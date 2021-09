Botos schiet Go Ahead naar overwinning op PEC in IJsselderby

In een verhitte IJsselderby heeft Go Ahead Eagles met 1-0 gewonnen van PEC Zwolle. De thuisploeg was over de gehele wedstrijd, die zoals een echte derby betaamd gekenmerkt werd door de strijd, de verdiende winnaar. Na een reeks gemiste kansen in de eerste helft, was het invaller Giannis Botos die een kwartier voor tijd de winnende treffer maakte.

Kansen voor de thuisploeg

Go Ahead Eagles begon voortvarend aan het duel en al na 5 minuten was er een grote kans voor Ogechika Heil. De Duitser, die de voorkeur kreeg boven Ragnar Oratmangoen, schoot van binnen de zestienmeter naast. Even daarna waren ook Philippe Rommens en Boyd Lucassen gevaarlijk, maar beide keren was Zwolle-doelman Kostas Lamprou attent. Attent was Lamprou ook toen Martijn Berden vlak voor zijn neus opdook. De rappe buitenspeler werd bereikt na goed doorzetten van Lucassen, maar kon Lamprou vanuit een moeilijke hoek niet verschalken.

Wedstrijd tijdelijk stilgelegd

Na een halfuur spelen werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Nadat er zowel vanuit de thuisvakken, als vanuit het uitvak vuurwerk de tribunes op werd gegooid, kwamen er ook vanuit het uitvak meerdere stoeltjes op het veld terecht, waardoor scheidsrechter Kevin Blom niets anders kon dan de wedstrijd stilleggen. Na een onderbreking van een kleine vijf minuten kon de wedstrijd weer worden hervat en direct daarna was de thuisploeg wederom dichtbij de openingstreffer. Berden stuurde Marc Cardona alleen op Lamprou af, maar opnieuw wist de Griek zijn doel schoon te houden. Ook de Eagles-supporters zorgden voor de rust nog voor een korte onderbreking, maar nadat de rookwolken waren opgetrokken kon Blom ook nu weer snel hervatten.

VAR

PEC Zwolle was voor rust niet gevaarlijk geweest, maar binnen twintig seconden na rust ging de bal op de stip. Arbiter Blom zag hands van Eagles-verdediger Gerrit Nauber, maar na een ingreep van de VAR werd deze beslissing teruggedraaid. Chardi Landu zorgde luttele minuten daarna voor het eerste schot op doel namens de Zwollenaren, maar Warner Hahn kon redden. Invaller Daishawn Redan werd na een uur spelen ook gevaarlijk. In vrije positie kopte de van Hertha BSC gehuurde spits naast.

Botos

Isac Lidberg stond nog maar net in het veld, toen de Deventenaren op voorsprong moesten komen. Een andere invaller, Inigo Córdoba, had de bal voor het inschieten na een afgeslagen voorzet van Lidberg, maar hij kon het net van dichtbij niet vinden. Twee minuten later was het dan eindelijk raak voor de thuisploeg. Córdoba vond de mee opgekomen Mats Deijl, die de bal teruglegde op Giannis Botos en de Griek maakte de verdiende 1-0. Lidberg verzuimde vijf minuten voor tijd het duel in het slot te gooien. De Zweed schoot van dichtbij naast. De zege kwam daarna niet meer in gevaar voor de thuisploeg en zo blijft Zwolle ook na vijf wedstrijden zonder doelpunten en zonder punten.

Go Ahead Eagles - PEC Zwolle 1-0

1-0 Giannis Botos (76)

Arbiter: Blom

Geel: Mbinga, Kersten, Kuipers

Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Lucassen, Brouwers, Rommens (Botos/52); Berden (Córdoba/52), Cardona (Lidberg/72), Heil (Oratmangoen/52)

PEC Zwolle: Lamprou; Van Polen, Kersten, Voet, Nakayama; Strieder (Koolwijk/82), Van Den Belt (Reijnders/82), Mbinga (Huiberts/46); Paal (Redan/46), Tedic (Kastaneer/74), Landu