Aartsbisschop Eijk zegent Plechelmusklok Oldenzaal

De Plechelmusbasiliek zat zondagochtend goed vol. Veel mensen wilden de Eucharistieviering en de zegening, geleid door kardinaal Eijk, bijwonen. Ondanks de vele lege plekken op de banken is het duidelijk dat er veel geïnteresseerden zijn. “Helemaal vol kan natuurlijk niet, door de coronamaatregelen, maar er is meer animo dan normaal”, legt een vrijwilliger uit.

Inzegening

Het is bij de Katholieke Kerk gebruikelijk dat een nieuwe of gerestaureerde klok wordt ingezegend. Dit gebeurt vrijwel altijd door de pastoor. Dat een aartsbisschop een klok komt zegenen is dan ook uniek. “Dit is de grootste klok die ik ooit heb ingezegend”, vertelt de aartsbisschop. “Het komt niet vaak voor dat er een nieuwe luidklok is.”

Daarom zei de kardinaal met liefde ja toen de pastoor van Oldenzaal hem vroeg om voor deze gebeurtenis naar Oldenzaal te komen. De Plechelmusbasiliek valt onder het aartsbisdom Utrecht. “Het is voor mij ook een bijzondere gebeurtenis, die ik niet aan me voorbij wilde laten gaan.”

Druk bezocht

Niet alleen vandaag waren er veel belangstellenden, de hele week komen veel mensen een kijkje nemen bij de nieuwe klok. “Er zijn meer dan 2000 mensen langs geweest”, glundert stadsbeiaardier Hylke Banning. “Dat had ik niet verwacht. Het is fijn om te merken dat de mensen in de stad toch nieuwsgierig zijn. Het is immers een cadeau voor de stad. Dat is zelfs op de klok te zien.”

Kardinaal Eijk komt aan bij de Plechelmusklok (Foto: RTV Oost)

Zelf is Banning er ook veel geweest. Wachtend op Kardinaal Eick vertelt hij dat hij elke avond bij Oldenzaal Promotie, tegenover de basiliek heeft gezeten. “Tot ongeveer middernacht, ik wilde er zeker van zijn dat mensen niet zomaar de tent in zouden lopen.”

Niet alleen heeft hij naar zijn nieuwe aanwinst gekeken, het geluid heeft hij ook al regelmatig gecheckt. “Als je met je hand op de slagrand slaat hoor je de klank al”, legt Banning uit. Niet zo hard als met de klepel, maar hard genoeg om geluid te horen. “Hij klinkt prachtig.”

Vanaf morgen gaat de klok weer tijdelijk naar Delden, waar hij wordt opgeslagen totdat hij in oktober de toren in gehesen kan worden.