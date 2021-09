Nauber: "Het is fantastisch om met deze sfeer te voetballen"

Gerrit Nauber speelde zondagmiddag, net als de meeste van zijn teamgenoten, zijn eerste IJsselderby. In een verhitte strijd, ook op de tribunes, won Go Ahead Eagles met 1-0 van PEC Zwolle. De Duitse verdediger genoot van de sfeer in de derby. "De fans hebben ons echt ondersteund, een mooie derby, met een goed einde."

Vele kansen

Go Ahead Eagles had veruit de meeste kansen, maar toch bleef het lang steken op 0-0. Ondanks een reeks aan kansen in met name de eerste helft, vond alleen Giannis Botos een kwartier voor tijd het net. "Ik geloof dat we het onszelf wel moeilijk hebben gemaakt dan we eigenlijk wilden. We hadden veel kansen, die we helaas niet maakten, maar met het doelpunt van Giannis was het blik geopend."

Penaltymoment

Waar PEC Zwolle in de gehele eerste helft niet gevaarlijk was geweest, ging de bal na 20 seconden spelen in de tweede helft op elf meter. Arbiter Kevin Blom zag hands van Nauber en wees resoluut naar de stip. Na inmenging van de VAR werd de penalty teruggedraaid en kon de thuisploeg opgelucht ademhalen. "Het was vrij duidelijk dat het geen hands was. Ik was er van overtuigd dat de scheidsrechter na het zien van de beelden de penalty niet zou geven. Het was absoluut geen penalty."

Overgang

Nauber, deze zomer overgekomen van SV Sandhausen, speelde vanmiddag zijn vijfde wedstrijd in het shirt van de Eagles en heeft het naar zijn zin bij de Deventenaren en in de Eredivisie. "Ja het is leuk. Technisch voetbal en het is minder fysiek dan de tweede Bundesliga. Vandaag in de derby probeerde ik het fysieke ook aan mijn teamgenoten mee te geven en ik ben blij dat het gelukt is."