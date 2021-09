Heracles Almelo pakt eerste driepunter van het seizoen na knotsgekke slotfase

Heracles Almelo mocht drie weken na de laatste wedstrijd tegen N.E.C. zondagmiddag eindelijk weer aantreden in de Eredivisie. Zonder de geschorste Sinan Bakis, maar met de debuterende Kaj Sierhuis, werd er met 3-2 gewonnen van AZ. Sierhuis was met een doelpunt en een assist de grote man bij de thuisploeg, maar Tijjani Reijnders leek zijn droomdebuut te verpesten. Rai Vloet zorgde echter met een fantastische vrije trap voor de eerste driepunter van het seizoen.

Gudmundsson

Na een leuke openingsfase, met onder meer mogelijkheden voor Sierhuis en Mohamed Amissi, kwam AZ na een kleine twintig minuten spelen op voorsprong. Albert Gudmundsson kreeg de bal wat gelukkig mee van Vangelis Pavlidis, maar schoot vervolgens prachtig raak in de rechterbovenhoek. Heracles-doelman Janis Blaswich had even daarvoor de IJslander nog van 0-1 gehouden, maar was nu kansloos.

Ommekeer

Na de openingstreffer van Gudmundsson bloedde het spel dood in het Erve Asito. Kort voor rust kwam Heracles weer terug in de wedstrijd. Eerst beging Jordy Clasie een harde tackle op de enkel van Luca De La Torre en werd hij bestraft met een gele kaart. De middenvelder van AZ kon echter inrukken nadat scheidsrechter Serdar Gözübüyük, op aanraden van de VAR, de beelden had teruggezien. De thuisploeg had niet lang nodig om het numerieke voordeel uit te buiten. Sierhuis draaide weg bij zijn directe tegenstander en schoot vanaf een meter of twintig verwoestend raak.

Burgzorg

Na rust was het de thuisploeg die de voorsprong zocht. Sierhuis was dichtbij uit een voorzet van invaller Bilal Basacikoglu, maar kopte nipt over. Rai Vloet kreeg ook een grote kans, maar de clubtopscorer van vorig jaar vond AZ-doelman Vindahl op zijn weg. Toch kwamen de Heraclieden op voorsprong. Delano Burgzorg speelde de bal in op spits Sierhuis, kreeg de bal na een fraai hakballetje van Sierhuis terug en rondde knap af: 2-1.

Fantastische doelpunten

AZ probeerde met tien man nog een gelijkmaker te forceren. Onder andere Zakaria Aboukhlal was drie minuten voor tijd nog dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot was een prooi voor Blaswich. In de laatste minuut ging het dan toch nog fout voor Heracles. Invaller Tijjani Reijnders kreeg alle ruimte om uit te halen en schoot van afstand fantastisch raak. Zo leek Heracles de eerste overwinning te verspelen, maar dat was buiten Rai Vloet gerekend. Een heerlijke vrije trap in de 94e minuut zorgde voor een enorme ontlading en dus bleven de drie punten toch nog in Almelo.

Heracles Almelo - AZ

0-1 Albert Gudmundsson (19)

1-1 Kaj Sierhuis (45+1)

2-1 Delano Burgzorg (72)

2-2 Tijjani Reijnders (90)

3-2 Rai Vloet (90+4)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Vloet, Quaglita, Burgzorg, Midtsjö

Rood: Clasie (44)

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Knoester, Roosken (Quagliata/46); Kiomourtzoglou, De La Torre (Schoofs/86), Vloet; Laursen (Basacikoglu/46), Sierhuis (Azzaoui/75), Amissi (Burgzorg/46)

AZ: Vindahl; Witry (Suguwara/62), Letschert (Beukema/86), Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Clasie, De Wit; Gudmundsson (Reijnders/86), Pavlidis (Poku/69), Karlsson (Aboukhlal/46)