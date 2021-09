Pröpper opnieuw goud waard voor FC Twente: "Het valt allemaal goed"

Alles wat Robin Pröpper momenteel aanraakt verandert in goud. De verdediger van FC Twente maakte eerder al belangrijke goals tegen Ajax en FC Utrecht, maar vandaag noteerde Pröpper zijn naam maar liefst tweemaal op het scorebord. Mede dankzij zijn treffers zegevierde FC Twente over Vitesse: 1-4.

"Ik kom uit Arnhem, dus vrienden en familie wonen hier allemaal. Dan is het extra leuk om die twee goals te maken", zegt Pröpper, die in bloedvorm verkeert. "Het valt momenteel gewoon allemaal goed. Dat ik de gelukkige mag zijn is fijn, dat is leuk. Twee keer scoren is altijd mooi. Wel baalde ik van de 1-4. Want daar sta ik eigenlijk voor. Daar zit ik meer mee in mijn hoofd dan mijn eigen doelpunten."

Belangrijke goals

FC Twente startte sterk in Arnhem, met een razendsnelle treffer van Pröpper. "Het eerste kwartier waren we heel goed en maakten we het Vitesse heel moeilijk. Na mijn goal ging dat wat minder en kwam Vitesse beter in de wedstrijd. Maar ik denk dat mijn tweede doelpunt belangrijker was. Toen was het wel een beetje gedaan met Vitesse", vervolgt hij.

Steeds beter

Inmiddels hebben de Tukkers de weg omhoog gevonden. FC Twente bezet nu plek acht. "We zijn nog wel wisselvallig, maar komen wel steeds beter in ons spel. Daar zit het grootste verschil met de uitwedstrijden van eerder dit seizoen. En Brama is terug op het middenveld. Het valt steeds beter in elkaar", aldus Pröpper.