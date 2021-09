Sierhuis na droomdebuut: "Ik denk dat je niet beter kan debuteren"

Drie weken geleden speelde Heracles haar laatste wedstrijd thuis tegen NEC en moest Sinan Bakis met rood het veld verlaten. Een dag later kwam Sierhuis naar Almelo en de spits mocht vandaag gelijk in de basis beginnen. De uit de jeugd van Ajax afkomstige spits was zeer content met zijn debuut. "Je kan bijna niet beter debuteren. Drie punten tegen een hele goede tegenstander, de eerste driepunter van het seizoen, een goal en een assist en een doelpunt in de laatste minuut van Vloet. Wat wil je nog meer?"

Lastige slotfase

Ondanks dat Heracles een man meer had, werd het toch nog spannend in het Erve Asito. AZ drong vlak voor tijd nog even aan en kwam zelfs nog langszij. "Ik was even bang dat we het toch nog onnodig uit handen gaven. We hebben de tweede helft geen problemen gehad en na de 2-1 is het voor mijn gevoel gespeeld. Toch geven we ze de kant om weer in de wedstrijd te komen, met de kwaliteiten van een Reijnders, maar dan hebben wij gelukkig een vrijetrappen-specialist in ons team en daar ben ik heel blij mee."

Belangrijk kantelpunt

Vlak voor rust kreeg Jordy Clasie, na inmenging van de VAR, een rode kaart. Het bleek een kantelpunt in de wedstrijd te zijn, want voor de rode kaart was er niks aan de hand voor de ploeg uit Alkmaar. Ook Sierhuis vond dit een belangrijk moment in de wedstrijd. "Ik denk dat de slotfase van de eerste helft misschien wel belangrijker was dan de slotfase van de tweede helft. AZ komt met tien man te staan en helpt ons daarmee in het zadel. Vervolgens geef je hen nog een tik op de neus door de 1-1 binnen te schieten."

Bepalende invaller

Trainer Frank Wormuth wisselde in de rust driemaal en bracht onder andere Delano Burgzorg en Bilal Basacikoglu in het veld. Burgzorg scoorde, na een assist van Sierhuis, de 2-1 en was dus net als in het uitduel met Sparta Rotterdam belangrijk als invaller. "De trainer was niet tevreden en Delano heeft natuurlijk enorme kwaliteiten. Als hij zijn kracht en snelheid op de juiste manier gebruikt en mij als plank wil gebruiken, vind ik dat helemaal prima. Credits aan hem dat er bij mij plus één bij assists staat. "