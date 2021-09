Jongeren zetten tenten op voor stadhuis Enschede: "Wij willen een dak boven ons hoofd"

De jongeren zijn veelal afkomstig van organisaties als DWARS en de Jonge Socialisten, de jongerenorganisaties van GroenLinks en PvdA. Toch is hun actie niet een puur politiek statement, zegt studente Sarah Vonk. "Ik heb zelf ook veel problemen gehad met het vinden van een kamer in Enschede, maanden op zoek geweest. En nu heb ik er een van negen vierkante meter voor bijna 400 euro. Dat is echt duur."

Grootverdieners

De actievoerders vinden vooral dat de plannen van Enschede voor nieuwe woningen teveel gericht zijn op de grootverdieners, met plannen zoals de Kop van Zuid en het nieuwbouwplan Cromhoff. Starters op de woningmarkt en studenten zouden volgens hen nauwelijks aan bod komen.

Jongeren (en een enkele oudere) protesteren voor meer betaalbare woningen in Enschede (Foto: RTV Oost)

VVD-wethouder Jeroen Diepemaat hoort de demonstranten aan voorafgaand aan het debat. "Op zich ben ik het met hun boodschap eens. Je moet zorgen dat er voor iedere prijsklasse iets te huur is of te koop is. Hele goedkope woningen bouwen is nog niet zo eenvoudig, ik denk vooral dat de doorstroming op gang komt."

Studentenkamers

Ook woningen bouwen in de hogere prijsklasse dus. Maar toch is Diepemaat trots dat er ook voor studenten die een kamer zoeken actie is genomen. "De eerste dertig kamers voor studenten zijn inmiddels gerealiseerd - aan de Snuifstraat, red. - die zijn over enkele weken klaar en daar ben ik best trots op."