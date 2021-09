Henk Kamp ziet Rutte nog wel acht jaar aanblijven: "Zet er fles wijn op"

Mark Rutte kan nog acht jaar door en Ank Bijleveld had gewoon moeten blijven. Dat zegt oud VVD-minister Henk Kamp. De Diepenheimer is minder te spreken over de formatie en de houding van Sigrid Kaag. "Die is totaal destructief, daar ben ik echt boos over."

Kamp deed zijn uitspraken dit weekend in het politieke café 'Politiek in de Pol', in zijn woonplaats Diepenheim.

Aftreden Bijleveld 'onterecht'

De oud VVD-minister uit Twente noemt het 'onterecht' dat Ank Bijleveld uit Goor zich genoodzaakt zag op te stappen als minister van Defensie. "En ik vind het niet goed dat iedere keer als er een incident is, of als er iets mis is gegaan, dat dan logischerwijs de bewindspersoon weggejaagd moet worden."

Volgens Kamp is het niet gemakkelijk om 'goeie, stevige bewindspersonen' te krijgen: "Als je ze te gemakkelijk weg laat lopen, dan is dat niet goed voor het land. Dus ik vind niet dat iedere keer als er een motie van afkeuring komt, dat dan de bewindspersoon weg moet."

En in de huidige situatie, waarin Kaag wél al was opgestapt? Kamp: "Dan nog vind ik dat Bijleveld niet weg moet gaan. Ik vind dat je op een normale manier met bewindspersonen moet omgaan. Als ze niet deugen of ze doen het niet goed, dan moeten ze weg. Maar niet iedere keer bij een incident of bij iets wat misgaat, of bij een motie van afkeuring."

Nog acht jaar Rutte

Terwijl soms wordt gesproken over de houdbaarheid van Rutte, ziet Kamp de VVD-leider nog lang aan het roer blijven: "Hij heeft de verkiezingen dik gewonnen, met tien zetels meer dan de nummer twee. Dus hij vindt dat hij nog vier jaar door moet gaan. Het zou mij niet verrassen als-ie nog acht jaar doorgaat."

Als ik er nu een fles wijn op moest zetten, zou ik op acht jaar zetten. Henk Kamp

"Het is iemand die echt helemaal gefocust is op zijn werk, iemand die dit als de invulling van zijn leven ziet", vervolgt Kamp. "En zolang hij meerwaarde heeft, en zijn partij en de kiezers dat vinden, denk ik dat-ie beschikbaar is om door te gaan." Hoe lang dat duurt? "Als ik er nu een fles wijn op moest zetten, zou ik op acht jaar zetten."

Rutte slaagt er volgens Kamp al jaren in om steeds de tegenstellingen te overbruggen. "Dat is een heel bijzondere capaciteit. Hij slaag erin iedere keer voor de belangrijke zaken voldoende steun te krijgen, dat gaat niet vanzelf."

Boos op Kaag

Vooralsnog lukt dat de partijen in de huidige formatie niet, ziet ook Kamp. "Het is echt een drama. Ik begin er zo langzamerhand ook boos over te worden. En die boosheid richt zich met name op mevrouw Kaag."

Iedereen weet op wie je dan doelt, op Mark Rutte. Henk Kamp

"Ze zegt dat ze alleen haar man, kinderen en vrienden vertrouwt. Hoe kun je nou in godsnaam in Den Haag functioneren, op een ministerie functioneren, in een partij functioneren, als je niemand vertrouwt? Dat kan toch niet."

Kamp is ook boos op Kaag vanwege de lezing die zijn gaf, waarbij ze - zonder Rutte bij naam te noemen - twee sneren aan hem uitdeelde. Kaag zei onder meer dat 'de politiek niet overgelaten moet worden aan een ritselaar zonder visie'. "Iedereen weet op wie je dan doelt, op Mark Rutte", zegt Kamp.

Onwijs gaaf land

"En dan zegt ze vervolgens dat mensen die zeggen dat Nederland een 'onwijs gaaf landje' is, nog onwijs veel moeten leren over medemenselijkheid. Kijk, zo'n term als 'ongelooflijk gaaf' spreekt mij ook niet zo aan, maar iedereen weet: 'ongelooflijk gaaf landje', dat is Rutte. En die moet dan nog heel veel leren over medemenselijkheid? Hoe kun je nou zulke dingen zeggen op een moment dat we al ik weet niet hoe lang aan het praten zijn over een nieuw kabinet?", vraagt Kamp zich hardop af.

Hoezo kom je dan met zulke dingen naar Rutte toe. Dat is totaal destructief, daar ben ik echt boos over. Henk Kamp

En terwijl zeker is dat D66 en VVD samen in een nieuw kabinet moeten komen, en vier jaar lang samen moeten werken. "Hoe kom je dan met zulke dingen naar Rutte toe. Dat is totaal destructief, daar ben ik echt boos over. Als je een kabinet moet maken, moet je geen persoonlijke strijd willen uitvechten."