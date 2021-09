Kruisboogdrama Almelo: Mocht schutter zo'n potentieel moordwapen 'gewoon' bezitten?

De Almeloër, die door de politie werd neergeschoten, wordt ervan verdacht twee vrouwen om het leven te hebben gebracht. Het gaat om zijn onderbuurvrouw en haar nicht. Een hulpverleenster voelde zich zo bedreigd, dat ze van het balkon is gesprongen.

De verdachte is zwaargewond door de kogel in zijn borst en is nog steeds niet aanspreekbaar, melden bronnen aan RTV Oost. Desondanks wordt zijn zaak vandaag wel voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besluit dan of hij langer wordt vastgehouden. De man wordt momenteel in het ziekenhuis bewaakt.

Strikte voorwaarden

Dan terug naar de vraag of hij een kruisboog mocht hebben. Om maar direct met de deur in huis te vallen: iedereen mag een kruisboog hebben. Je mag er zelfs mee over straat. Maar daar zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. Houd je je daar niet aan? Dan ben je illegaal bezig.

Jas van Driel is wapendeskundige en legt uit hoe dat precies zit. "Wettelijk gezien gelden er slechts twee beperkingen. Je mag de kruisboog niet open en bloot voor publiek toegankelijk hebben én je moet achttien jaar of ouder zijn om er een te mogen hebben."

Niet gebruiksklaar

Dat "open en bloot voor publiek toegankelijk hebben" houdt in dat het wapen niet gebruiksklaar voor het grijpen mag liggen. Zo mag de boog niet gespannen zijn en moet deze om te vervoeren in een tas of hoes worden gedaan.

Je mag dus met een kruisboog op je eigen balkon staan. "Een balkon hoort in feite bij je huis. Dus je mag prima je stoere spieren laten zien en poseren met je kruisboog. Juridisch gezien is dat toegestaan."

Schieten

De situatie verandert als je ermee dreigt of zelfs pijlen schiet, zoals de Almeloër dus wel vanaf zijn zalmroze balkon deed. Een van de weggeschoten pijlen kwam tientallen meters verderop op het asfalt van de aangrenzende Rembrandtlaan terecht. "Met een kruisboog op mensen schieten is in feite poging tot doodslag", stelt Van Driel.

Omdat de verdachte boven de achttien jaar is, mocht hij het wapen dus bezitten. Hij overtrad overduidelijk de regel het niet publiekelijk te gebruiken, alleen al op basis daarvan was hij strafbaar bezig. Los van het feit dat hij verdacht wordt twee vrouwen met messteken om het leven te hebben gebracht. Het dubbele levensdelict haalde het nieuws over de hele wereld.

Heftige week

De plaatselijke politie spreekt op Facebook over "een heftige week voor Almelo". Behalve het kruisboogdrama, werd eerder in de week ook al een omgebrachte vrouw in de kofferbak van een auto gevonden. Haar partner werd aangehouden voor het levensdelict, nadat die had geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Hij zit voorlopig vast. Waarschijnlijk ligt een ruzie over coronavaccinaties ten grondslag aan het misdrijf.

Slachtofferhulp

Verschillende agenten worden begeleid door Slachtofferhulp. "Ook voor ons zijn dit uiteraard hele heftige meldingen die ons niet in de koude kleren gaan zitten." De politie drukt eventuele getuigen of omstanders op het hart niet te schromen om eveneens bijstand te zoeken en betuigt medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Volgens het bericht dat de politie deelt, hebben al veel getuigen zich gemeld. Toch vragen ze mensen die iets weten over de misdrijven over de streep te komen. "Ook al lijkt je informatie misschien onbelangrijk, voor ons kan het toch een belangrijk puzzelstukje zijn."