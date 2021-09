Scheuren, verzakkingen en uitgestelde plannen: kanaalbewoners Tonnie en Henny kunnen niet verder

Damwanden, piping, klapankers en talloze onderzoeken. Wie het nieuws rond kanaal Almelo-De Haandrik in de gaten houdt, raakt door alle vaktermen het spoor soms bijster. Maar achter alle berichten schuilen de verhalen van zo'n 400 gezinnen. Het zijn verhalen van mensen die al jaren leven in een huis leven dat letterlijk onder hun voeten wegzakt. Vandaag het verhaal van Tonnie en Henny Wittenaar uit Daarlerveen.

"Het had zo anders gekund", zegt Henny als ze terugblikt op de afgelopen zes jaar. Zij en haar man kochten hun Daarlerveense droomhuis in 1995. Een mooie plek met een diepe tuin. Al die tijd woonden ze er fijn. "Het heeft wel wat langs het kanaal."

Scheuren, verzakkingen en onzekerheid. Tonnie en Henny hebben er dagelijks mee te maken:

Dat veranderde in 2015. "Toen begon de ellende", vertelt Henny. Er kwamen scheuren in de muren, het huis begon te verzakken en het stel belandde in onzekerheid. Maar de link met de werkzaamheden aan het kanaal werd door het stel niet direct gelegd. Tonnie: "Je krijgt wel wat informatie en er gebeurt wel wat aan het kanaal, maar je realiseert je niet dat dat gevolgen kan hebben voor je eigen huis. Dat verwacht je niet."

'Alles is platgelegd'

Maar die gevolgen voelen ze nu bijna elke dag. Er waren plannen om het huis uit te breiden zodat Tonnie meer werkruimte zou krijgen. "Alle plannen waren goedgekeurd door de gemeente, maar alles is platgelegd. Als je ook maar iets gaat verbouwen aan je huis, dan zegt de provincie direct: 'eigen schuld'."

Henny vult hem aan: "Het is niet alleen dat het gewone leven op de rem wordt gezet, maar ook qua werk. En ik denk niet dat ze zich dat bij de provincie beseffen."

Steigers en stutten

Niet alleen hun woning heeft schade. Inmiddels gaat het om ongeveer 400 panden. Een immens probleem dat niet altijd even zichtbaar is. "Niet iedereen heeft steigers of stutten om het huis heen staan. Of ze staan aan de achterkant en dat valt vanaf de weg ook niet op. Maar bij heel veel huizen is het hopeloos."

Het lijkt een gebed zonder einde. Plannen worden in de ijskast gezet en de landelijke politiek brandt haar vingers er niet aan. "Volgens Den Haag is het een plaatselijk probleem", zegt Henny.

Door de vele tegenslagen en toenemende schade zien veel kanaalbewoners de toekomst somber in. Volgens Tonnie kan het nog jaren duren voordat er iets gaat gebeuren. "Ik denk dat er een collectieve rechtszaak aan te pas moet komen om de provincie iets te laten doen. Ik wil geen zak met geld. Ik wil het opgelost hebben. Daar gaat het om."