Programma: Veel voetbal in de Eredivisie en de lagere amateurs mogen eindelijk weer

Het sportseizoen is na komend weekend echt los. Dan is in bijna alle sporten gestart. Er staat dan ook een bomvolle sportweek op de rol. Met onder meer twee speelrondes in de Eredivisie, wedstrijden in de KNVB Beker, het begin van de basketbalcompetitie, de Supercup in het volleybal en de start van het lagere amateurvoetbal. Hieronder een overzicht.

Betaald voetbal

Een dubbele speelronde in de Eredivisie deze week. Vanavond speelt Go Ahead Eagles in eigen huis tegen PSV en krijgt PEC Sparta op bezoek. Morgen gaat Heracles naar Cambuur en speelt Twente op eigen veld tegen AZ. Zaterdag komt PEC opnieuw in actie, dan op bezoek bij Utrecht. Zondag spelen GA Eagles en FC Twente bij respectievelijk AZ en Heerenveen en daarna sluit Heracles de speelronde af tegen RKC.

Amateurvoetbal

In de Tweede Divisie heeft HHC de zoete smaak van het winnen te pakken en zaterdag is Kozakken Boys de volgende tegenstander. In de Derde Divisie gaat Staphorst op bezoek bij Ter Leede en speelt Excelsior'31 op eigen veld tegen Sportlust'46. Op zondag heeft HSC'21 het eerste punt binnen en komend weekend wil het tegen Hollandia van de nul zeges af. Ook de tegenstander won nog niet.

In de hoofdklasse B is Genemuiden inmiddels de nummer twee. HZVV is zaterdag de vijfde tegenstander. DETO is de nummer zes en krijgt hekkensluiter Noordscheschut op bezoek. Berkum speelt tegen Swift en gaat voor de tweede zege van het seizoen.

Daarnaast staat ook nog de tweede kwalificatieronde van de KNVB Beker op het programma. HHC Hardenberg speelt daarin vanavond tegen Capelle, morgen ontvangt Staphorst Dongen en gaat HSC'21 op bezoek bij OSS'20. De winnaars gaan naar de eerste ronde, waarin ook de clubs uit het betaald voetbal, uitgezonder de clubs die Europees spelen, instromen.

Tot slot het lagere amateurvoetbal. Daar beginnen de clubs eindelijk aan de nieuwe competitie. Klik hier voor alle klassen in het zaterdagvoetbal en hier voor het zondagvoetbal. Kies bovenaan je klasse voor het volledige wedstrijdschema.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van Oranje spelen vanavond in de WK-kwalificatie tegen IJsland. Komend weekend gaat de Eredivisie verder met speelronde 4. PEC Zwolle, dat keurig tweede staat, ontvangt ADO Den Haag op vrijdag en zondag gaat koploper FC Twente naar nummer drie PSV.

Basketbal

Het basketbalseizoen op het hoogste niveau gaat deze week van start. Landstede Hammers begint zondag met een thuisduel tegen Heroes. Bij de mannen wordt sinds dit seizoen gespeeld in de BNXT League. Daarin spelen de ploegen eerste 18 duels in eigen land. Daarna gaan de beste vijf ploegen uit Nederland en België samen verder in Elite Gold, de overige ploegen gaan spelen in Elite Silver. Daarin worden tien wedstrijden gespeeld. Daarna gaan de beste zes clubs per land naar de nationale play-offs en daarna volgen de internationale play-offs.

Bij de vrouwen is er een 'gewone' nationale competitie. Daarin spelen de negen clubs een anderhalve competitie met aansluitend de play-offs. Jolly Jumpers uit Tubbergen begint komende zaterdag met een duel bij Grasshoppers.

Handbal

De drie handbalclubs in de Eredivisie bij de vrouwen begonnen afgelopen weekend niet met een zege. Daar moet komend weekend verandering in komen. DSVD speelt dan in eigen huis tegen SEW, Kwiek ontvangt Fortissimo en Borhave gaat naar Quintus.

Softbal

De softbalsters van Tex Town Tigers strijden nog steeds om plek drie in de hoofdklasse. Zaterdag kan het goede zaken doen tegen Hoofddorp Pioniers, dat alle duels tot nu toe verloor. Na dit weekend volgen er nog twee speelrondes en dus vier duels. De strijd om de titel gaat tussen Sparks en Olympia en is onbereikbaar voor de Enschedese ploeg.

Volleybal

Voor de volleybalsters gaat het seizoen zaterdag beginnen met de Supercup. Bij de vrouwen speelt bekerwinnaar Apollo 8 uit Borne tegen landskampioen Sliedrecht Sport.

Waterpolo

De mannen van Het Ravijn zijn begonnen met twee overwinningen. AZC deed dat ook en is zaterdag de derde tegenstander van de ploeg uit Nijverdal. De vrouwen van de Overijsselse ploeg staan op 4 punten en zaterdag komt hekkensluiter De Ham op bezoek.