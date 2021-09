Kruisboogschutter Almelo blijft in voorarrest voor dubbel levensdelict

Kruisboogschutter Almelo langer in voorarrest (Foto: News United - Alwin Winkel)

De zogenoemde kruisboogschutter die ervan wordt verdacht afgelopen vrijdag in Almelo twee vrouwen te hebben omgebracht, blijft de komende weken in voorarrest. Dat heeft de onderzoeksrechter besloten. Momenteel wordt hij bewaakt in het ziekbed. Hij raakte zwaargewond bij zijn aanhouding.

De verdachte stond vrijdag met ontbloot bovenlijf op zijn balkon, gewapend met een kruisboog. Nadat hij daar een pijl mee had afgeschoten op omstanders, werd hij in de borst geraakt door een politiekogel. Volgens de opsporingsdiensten is de man verantwoordelijk voor de dood van twee dames, zijn onderbuurvrouw en haar nicht. De verdachte zou hen gedood hebben met messteken.

Een hulpverleenster die bij de buurvrouw aanwezig was, is de flat ontvlucht via het balkon. Ze raakte gewond. Volgens burgemeester Gerritsen van Almelo "maakt ze het naar omstandigheden goed."

Niet aanspreekbaar

De verdachte is door zijn verwonding niet aanspreekbaar. De recherche heeft hem daarom nog niet kunnen verhoren. Zijn advocaten Umut Ural en Janbart Kalk kunnen en mogen niets zeggen over de zaak, want er gelden zogenoemde beperkingen. Er mag dan niet gecommuniceerd worden met de buitenwereld.

Geschokte reacties

Het dubbele levensdelict in Almelo maakt veel reacties los. Zo sprak de Armeense gemeenschap haar afgrijzen uit. De twee slachtoffers waren nauw betrokken bij die gemeenschap.

Ook uit reacties van het gemeentebestuur en politie is op te maken wat een enorme impact het misdrijf heeft op de samenleving. Tal van media in binnen- en buitenland hebben over de zaak bericht, waaronder over de onbehandelde psychische problematiek van de verdachte.

Bij de politie hebben zich inmiddels meerdere getuigen gemeld.